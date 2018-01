Fotografia: dalla pellicola al web a Schio

Venerdì 2 febbraio, alle ore 18.30, partiremo dall'esperienza locale del gruppo InfoChiuppano - hanno creato un sito web dove usufruire gratuitamente di immagini storiche del loro paese - fino a riflettere sull'importanza di condividere correttamente video e immagini.



I relatori saranno:



- Infochiuppano: un gruppo di persone cresciute a Chiuppano ed operanti attivamente nel territorio sin dal 2009 attraverso le attività promosse e diffuse tramite il sito web www.infochiuppano.it. Partendo dalla raccolta di immagini storiche del loro paese, hanno creato un sito web dove usufruire gratuitamente di questa importante memoria condivisa.



“Il sito web vuol essere strumento che guarda alla modernità ma allo stesso tempo può ‘riportare a casa’ quanto nelle sue potenzialità, espandendo oltre i confini più ampi il limite del conoscere così da poterlo fruire e condividere in una dimensione ‘a misura d’uomo’ che riteniamo possa rappresentarsi in un piccolo territorio come quello di Chiuppano”



- Luigi De Frenza, fotografo e video maker, parlerà dell’importanza delle immagini per la comunicazione, raccontando sia alcune esperienze legate alla digitalizzazione delle immagini, sia le prossime opportunità di approfondire con lui i temi della fotografia e della grafica.



“La vera svolta nel mio lavoro, comunque, è avvenuta con l’arrivo delle macchine digitali, con le quali, non essendo più vincolato all’esiguo numero di scatti contenuti nei vecchi rullini, ho potuto effettuare i più disparati generi di esperimenti fotografici, perfezionandomi anche nell’uso dei software di fotoritocco. Grazie a queste innovazioni tecnologiche e al confronto con altri fotografi, in questo periodo ho avuto la mia massima crescita artistica e professionale”



Al termine dell’incontro sarà lasciato spazio a domande e curiosità.



Ringraziamo per la collaborazione l’associazione Vivivicenza che ci supporta nel condividere l’evento con appassionati e professionisti del settore dell’arte e della fotografia.



L’evento è ad entrata gratuita ma è richiesta l’iscrizione a questo link:

https://fotografia-dalla-pellicola-al-web.eventbrite.it