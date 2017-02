"Flow": arte contemporanea italiana e cinese in dialogo a Vicenza

Da sabato 25 marzo a domenica 7 maggio 2017 il salone superiore della Basilica Palladiana di Vicenza in piazza dei Signori ospiterà la mostra "Flow", arte contemporanea italiana e cinese in dialogo, in cui l'arte si fa strumento di comprensione e interrogazione reciproca fra due culture: 25 artisti e 29 opere selezionate fra Italia e Cina con gli strumenti e i punti di vista più diversi. Performance live, ceramica, plexiglas, neon, lana, carta e tela, tecnologie digitali e composti di uso comune completamente rivisitati, come liquidi antigelo e profilati in alluminio: ogni materia diventa forza viva nelle mani e nella mente di ciascun artista. Gli artisti italiani invitati: Bertozzi&Casoni, Francesco Candeloro, Simone Crestani, Arthur Duff, Angelo Formica, Piero Gilardi, Franco Ionda, Enrico Iuliano, Eva Marisaldi, Giovanni Morbin, Margherita Morgantin, Roberto Pugliese, Arcangelo Sassolino, Cristina Treppo, Dania Zanotto. Gli artisti cinesi invitati: Aniwar Mamat, Bu Hua, Chao Brothers, Cui Xiuwen, Geng Xue, Li Binyuan, Li Wei, Shang Yang, Tian Xiaolei, Yuan Gong.

L'esposizione sarà un'occasione di scoperta nella seconda tappa di un "work in progress", avviato con la prima edizione tenutasi nel 2015, che ha confermato il desiderio e la necessità diffusi di trovare canali di comunicazione fra Italia e Cina, che avvicinino in modo efficace e fertile i due mondi. La proposta ha l'ambizione di potersi sviluppare, collocandosi in una dimensione diacronica. Dopo due anni Flow ritorna con nuove prospettive per sviluppi futuri nella continuità del progetto verso due realtà distanti, ma vicine grazie ad una piattaforma di dialogo tra Italia e Cina per conoscere forme d'arte differenti rispetto alla nostra. Nell'edizione 2017 gli aspetti presenti saranno quelli della precedente con l’innovativo modello di mostra, che mette al centro l’esperienza dell’artista e connette il pubblico con le loro poetiche attraverso i video e i testi del catalogo. Cambierà invece la relazione con lo spazio, che non avrà nessun tipo di struttura o divisione interna, a differenza del 2015 quando ci si relazionava con un allestimento già esistente. "Con la sensazione di entrare in un monumento - dice la co-curatrice di "Flow" Maria Yvonne Pugliese insieme a Peng Feng - gli artisti hanno realizzato installazioni, video e allestimenti in relazione con lo spazio che saranno accostati in base alle forme e alle poetiche". I curatori della mostra hanno lavorato sul valore essenziale proprio di ogni opera d’arte, affermando in questa mostra la priorità dell’oggetto rispetto alla sua interpretazione. Gli artisti italiani e cinesi invitati ad esporre presenteranno ciascuno una o più opere, esprimendo la loro poetica in assoluta libertà e contando su uno spazio espositivo aperto senza vincoli, dove ogni lavoro dialoga direttamente con tutti gli altri e con il pubblico.

Previsto un incontro con un importante allenatore di calcio, che ha avuto un'esperienza in Oriente per capire come la Cina ha interesse su questo sport e come si allena uno sportivo proveniente da una cultura così distante. Ci sarà un collegamento in occasione della giornata internazionale del Tai Chi prevista a parco Querini a fine aprile: i maestri di Tai Chi saranno in quell'occasione ospiti in Basilica in serata. Per agevolare l'incontro fra il visitatore e gli artisti, "Flow" ha creato due canali supplementari: "Flow Video" (un filmato originale autoprodotto, nel quale ciascun artista racconta il percorso di idee e azioni che lo ha portato a realizzare quella particolare opera) e "Flow Talk" (l'incontro ad inaugurazione della mostra il 24 marzo con i due filosofi Marcello Ghilardi e Riccardo Caldura, chiamati ad approfondire il senso della parola cardine "dialogo" da parte occidentale e orientale). Il video dell'incontro verrà proiettato ogni giorno e reso quindi disponibile a tutti i visitatori in ogni momento. La mostra è organizzata da Associazione Culturale YARC in collaborazione con l'assessorato alla crescita del comune di Vicenza, con il sostegno dell'Istituto Confucio di Venezia e il patrocinio della Regione Veneto con la partecipazione di ASLC Progetti per l'Arte, Galleria Bonelli e EGG Gallery. Vernissage e FlowTalk: venerdì 24 marzo (su invito). Apertura al pubblico: sabato 25 marzo. Performance Giovanni Morbin: domenica 26 marzo alle ore 18. Orari di apertura: giovedì dalle 17 alle 21 - venerdì dalle 17 alle 22 - sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Biglietto: 7 euro intero. Infomazioni: www.mariayvonnepugliese.it - www.comune.vicenza.it.

