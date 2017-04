"Flora Segreta": fiori e piante nei quadri, ceramiche e stampe a Bassano del Grappa

In occasione della manifestazione florovivaistica "Di Rara Pianta", sabato 8 e domenica 9 aprile si potrà vistare a Bassano del Grappa la mostra tematica "Flora Segreta", fiori e piante nella Pinacoteca del Museo Civico in piazza Garibaldi 34 insieme ai fiori-piante nelle ceramiche e nelle stampe a Palazzo Sturm in via Schiavonetti 7. I percorsi floreali propongono flora ed alberi nei quadri tra 1400 e 1800, decorazioni in antiche ceramiche, preziose stampe remondiniane con carte pregiate ed immagini di santi con attributi floreali. Per chi vorrà anche visite guidate curate da Moira Mascotto, storica dell'arte e guida del museo stesso. Orari e info: IAT 0424.519917.

