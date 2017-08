"Ferragosto d'Arte": ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia di Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO ALLE GALLERIE D'ITALIA

Martedì 15 agosto le Gallerie d’Italia, polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo, resteranno eccezionalmente aperte nelle 3 sedi di Milano, Napoli e Vicenza con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte. Le sedi espositive saranno aperte a Milano dalle 9.30 alle 19.30, a Napoli e a Vicenza dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), dove sono previte numerose attività e laboratori tematici sulle opere e le mostre esposte.

GALLERIE D'ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI. A Vicenza le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari presentano 3 esposizioni permanenti: la grande collezione di antiche icone russe, ritenuta dagli studiosi tra le più importanti del mondo occidentale; una raccolta di arte veneta del '700 e, nell’ambito del progetto “Il Tempo dell’Antico”, la presentazione a rotazione di nuclei di ceramiche attiche e magnogreche selezionate su base tematica dalla cospicua raccolta Intesa Sanpaolo.

LE AMBRE DELLA PRINCIPESSA. Il progetto espositivo "Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra di Puglia", è un percorso originale che indaga il contesto storico-culturale e il clima intellettuale del periodo, in cui la raccolta si è formata.

ILLUSTRISSIMO. Fino al 20 agosto è ancora disponibile l’esposizione "Illustrissimo", la prima personale italiana di Noma Bar, che racconta l’evoluzione del linguaggio artistico del grande illustratore di fama internazionale attraverso le sue opere.

CORTILE IN FESTA. In occasione dell’apertura straordinaria di Ferragosto, Palazzo Leoni Montanari propone il laboratorio d’arte: Cortile in festa, per scoprire alcune opere d’arte custodite alle Gallerie e per dipingere ad acquerello (dalle 10 alle 17, per adulti e ragazzi).

DOLCI MEMORIE DEL SETTECENTO. Alle 17 è previsto il percorso Assaggi d’arte: dolci memorie del Settecento, un’originale passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione veneta, alla scoperta dell’artigianato e dell’arte culinaria nel Vicentino ai tempi della famiglia Leoni Montanari.

INFORMAZIONI UTILI: Palazzo Leoni Montanari - Contra’ Santa Corona, 25 -Vicenza - Orari apertura martedì 15 agosto: ore 10.00 - 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30)

CONTATTI: numero verde 800578875 - info@gallerieditalia.com www.gallerieditalia.com

(nel collage fotografico in alto da sx a dx l'ingresso delle Gallerie d'Italia a Palazzo Leoni Montanari, la collezione di icone russe, le ceramiche attiche-greche e la mostra "Ilustrissimo" di Noma Bar)

