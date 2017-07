Ferragosto 2017: ville, musei, chiese e parchi aperti in Pedemontana Vicentina

ESTATE 2017: TUTTI GLI EVENTI E SAGRE NELLA PEDEMONTANA VICENTINA

Martedì 15 agosto numerosi ville, musei, chiese, parchi e giardini saranno aperti anche a Ferragosto nella Pedemontana Vicentina.

con numerosi eventi ed appuntamenti per turisti, visitatori e residenti tra escursioni sportive-naturalistiche e attività per grandi e piccini. L'Associazione Pedemontana Vicentina torna a proporre l'iniziativa avviata già da un paio d'anni con esiti positivi, dedicata alle aperture di ferragostane per incentivare il turismo e conoscere da vicino le bellezze del territorio, affiancando le visite ai luoghi con rilassanti passeggiate tra le colline insieme a degustazioni di vini e piatti tipici locali.

#APERTIAFERRAGOSTO. Sotto il cartellone #apertiaferragosto quest'anno: l'Aeroporto, il Duomo, il Santuario della Madonna dell'Olmo, il Parco di Villa Fabris e il Castello di Thiene, il Museo del Maglio e l'Antica Officina Radin di Breganze, il Convento di S.M. Del Cengio a Isola Vicentina, il Museo Palazzon, il Villaggio Preistorico del M.Corgnon, il Giardino Botanico Alpino del M.Corno e il Parco del Sojo a Lusiana, il Museo Casabianca e il Santuario di S.Libera a Malo, il Museo Etnografico ed il Centro Visite della Grande Guerra a Tonezza del Cimone, Villa Godi Malinverni con il suo Museo dei Fossili e Villa Piovene Porto Godi a Lugo di Vicenza.

ORARI DI APERTURA DEI SITI STORICO-ARTISTICI APERTI A FERRAGOSTO:

AEROPORTO DI THIENE “ARTURO FERRARIN” - Thiene, via Pra' Novei 12 - orario di apertura: 8:30 -13:00 14:00– 19:30

ANTICO MUSEO DEL MAGLIO - Breganze, strada del Mulino 10 - orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, allo 0445 873908 o magliotamiello@alice.it

ANTICA OFFICINA RADIN - Breganze, via Crosara 7 - orario di apertura: su prenotazione, con preavviso, allo 0445 873170 o radin.g@libero.it

CASTELLO DI THIENE - Thiene, c.so Garibaldi 2 - orario di apertura: 9:30 – 12:30 e 15:00 – 16:00 – 17:00

CONVENTO DI S. MARIA DEL CENGIO - Isola Vicentina, via del Convento 17 - orario di apertura: 7:30 – 12:00 e 15:00 – 19:00

DUOMO DI THIENE - Thiene, via Roma - orario di apertura: S. Messe alle ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 16:00 – 17:30 – 19:00

GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL MONTE CORNO “DARIO BROGLIO” - Lusiana, località Monte Corno - orario di apertura: 9:30 – 12:00 e 14:30 – 18:00

MUSEO CASABIANCA - Malo, Largo Morandi 1 - orario di apertura: 10:00 - 12:30 e 15:00 – 18:00

MUSEO ETNOGRAFICO “El casèlo dei Grotti” - Tonezza del Cimone, contrà Grotti - orario di apertura: 15:00 – 17:00

CENTRO VISITE DELLA GRANDE GUERRA - Tonezza del Cimone,Via Marconi - orario di apertura: 10:00-12:00

MUSEO ETNOGRAFICO PALAZZON - Lusiana, piazza IV Novembre 10 - orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 – 19:00

PARCO DEL SOJO - Lusiana, località Covolo - orario di apertura: 10:00 – 19:00

PARCO DI VILLA FABRIS - Thiene, via Divisione Acqui - orario di apertura: 8:00 – 24:00

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'OLMO - Thiene, via del Santuario 9 - orario di apertura: 07:00 – 18:30 (orario sante messe: 7:00-8:30-10:00-11:30-17:00-18:30)

SANTUARIO DI SANTA LIBERA - Malo, via Santa Rita - orario di apertura: 8:30 – 18:00

VILLA GODI MALINVERNI E MUSEO DEI FOSSILI - Lugo di Vicenza, via Palladio 44 - orario di apertura: 10:00 – 19:00

VILLA PIOVENE PORTO GODI - Lugo di Vicenza, via Palladio 51 - orario di apertura: la mattina solo su prenotazione con almeno un giorno di preavviso e al pomeriggio 14:30 – 19:00

VILLAGGIO PREISTORICO DEL MONTE CORGNON - Lusiana, località Monte Corgnon - orario di apertura: 10:00 – 12:00 e 15:00 - 19:00

Saranno inoltre liberamente visitabili:

OSSARIO DEL MONTE CIMONE - Tonezza del Cimone, Cima del Monte Cimone

CIMITERO AUSTROUNGARICO DEI KAISERJAGER DI VANZI – MOLIN - Laghi, Contrà Vanzi

CIMITERO INGLESE DI CAVALLETTO - Calvene

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI MONTECCHIO PRECALCINO - Montecchio Precalcino, via Stivanelle

CIMITERO BRITANNICO MILITARE DI GRANEZZA - Lusiana, località Monte Corno

CONTATTI. Per informazioni sui siti aperti, sulle visite, gli eventi e le altre possibilità offerte dalla pedemontana vicentina, è possibile contattare l'ufficio I.A.T. Thiene e la Pedemontana Vicentina allo 0445.804837 - iat@pedemontanavicentina.com aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con orario 9:30 – 12:30 e 14:30 - 18:00 o visitare il sito www.pedemontanavicentina.com - #apertiaferragosto in pedemontana vicentina.

ELENCO MOSTRE