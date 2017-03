FAI Primavera ad Arzignano: Chiesa SS. Rocco e Sebastiano e Oratorio S. Bernardino

In occasione delle "Giornate FAI di Primavera 2017", sabato 25 e domenica 26 marzo ad Arzignano si potranno vistare la Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano in via Pugnello 52 e la Chiesa-Oratorio di San Bernardino in via Basilio Meneghini con un contributo di 3 euro. Orari di apertura: 10-18 (sabato e domenica). Per ulteriori informazioni sugli altri luoghi e siti storici visitabili: www.giornatefai.it.

CHIESA DEI SANTI ROCCO E SEBASTIANO - Via Pugnello 52 - Arzignano: la costruzione della chiesa attuale risale al 1630, quale ex voto per la liberazione dalla famosa epidemia di peste di manzoniana memoria e fu eretta accanto al luogo dove, per la distanza dall'abitato, vi era il lazzaretto e venivano sepolti i morti appestati. Tuttavia già circa 100 anni prima (1525-1530, a seguito della pestilenza degli anni della guerra di Cambrai) esisteva una piccola 'chiesuola', che risulta ingrandita nel 1550 con la collocazione nel presbiterio della pala d'altare (oggi sulla parete di sinistra) dedicata a San Rocco, che visita gli appestati, attribuita a Domenico Riva (o dalla Riva) di Venezia.

CHIESA E ORATORIO DI SAN BERNARDINO - Via Basilio Meneghini - Arzignano: la chiesa convento dei Cappuccini venne consacrata nel 1609 e da quel momento la comunità di Arzignano ebbe sempre cura di questa chiesa e del convento, rifornendoli di olio per le lampade e di candele per gli altari, arrivando a riparare e conservare a proprie spese la struttura. Questa simpatia speciale per i frati cappuccini è testimone dell'opera religiosa e sociale, che essi svolgevano per la cittadinanza arzignanese, ma che valicava anche i confini del territorio comunale, spingendosi da Marana e Campodalbero fino a Brendola; nel territorio veronese e anche in quello trentino.

