FAI Primavera ad Agugliaro: Villa Saraceno

In occasione delle "Giornate FAI di Primavera 2017", sabato 25 e domenica 26 marzo ad Agugliaro si potrà visitare la Villa Saraceno in via Finale 8 con il contributo di 3 euro. Orari di apertura: 10-18 (sabato e domenica).

VILLA SARACENO - Via Finale 8 - Agugliaro: dopo molti anni di degrado, è stata completamente ristrutturata ed in modo egregio per opera della società inglese The Landmark Trust. Il progetto della villa, che fu costruita da Palladio nel 1548 circa, è inserito nei Quattro Libri, e prevede due barchesse laterali formate rispettivamente da due bracci. Venne eretta, e solo in parte, quella di destra. Il prospetto del corpo padronale presenta, nella sezione mediana leggermente aggettante, tre fornici coronati dal frontone triangolare secondo uno schema già visto in altre fabbriche.

