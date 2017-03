FAI Primavera a Vicenza: Palazzo Leoni Montanari e Palazzo Serbelloni

In occasione delle "Giornate FAI di Primavera 2017", sabato 25 e domenica 26 marzo a Vicenza si potranno visitare il Caveau di Palazzo Leoni Montanari con le Gallerie d'Italia e il Palazzo Serbelloni con un piccolo contributo di 3 euro. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 18. Per informazioni: www.giornatefai.it.

Caveau di Palazzo Leoni Montanari - Le Gallerie d'Italia - contrà Santa Corona 25 - Vicenza: polo culturale e museale di Intesa Sanpaolo in una dimora seicentesca, caratterizzata da un'esuberante decorazione interna di gusto barocco. Vi sono esposte in via permanente 3 collezioni d'arte appartenenti alla banca: il piano nobile presenta nuclei di vasi tratti dalla raccolta di ceramiche attiche e magnogreche e un corpus di dipinti del Settecento Veneto, mentre al piano alto è accolta la collezione di icone russe, ritenuta la più importante presente in occidente. Nei locali annessi alle Gallerie trovano sede, un deposito di opere d'arte, un laboratorio di restauro e una biblioteca specialistica.

Palazzo Serbelloni - contrà Dei Proti 3 - Vicenza: nel lato orientale di Contrà Oratorio dei Proti, separato dall’Istituto Proti da uno stretto vicolo, si trova Palazzo Sale Serbelloni. Nel 1563-1564 l’estimo registra una proprietà in sito di Giacomo Trento; nel 1690 però la proprietà passa da Ludovico Caldogno a Ottavio Sale, cedendola in uso. Il figlio Antonio Sale, dopo trattative in atto fin dal 1693, acquista l’edificio al quale vengono apportati molti miglioramenti, eccetto la facciata. Questa fu definita entro il 1711, quando Giandomenico Dall’Acqua la riporta, insieme alla pianta del Palazzo, nella sua “Descrizione iconografica di Vicenza”.

Gallery