"Evangelium: La Storia della Salvezza": 13 scene della vita di Gesù a Dueville

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

"Evangelium: La Storia della Salvezza" nell'ex coro della chiesa arcipretale di Dueville in piazza Monza 44 è un percorso biblico guidato del "Gruppo Presepio", che racconta la venuta di Cristo attraverso 13 scene dell'Antico e Nuovo Testamento, costruite artigianalmente con la supervisione di biblisti e teologi, dove il visitatore si sentirà parte viva della rappresentazione con immagini e musiche. Le statue a grandezza naturale sono dotate di movimentazione degli arti e contribuiscono a rendere verosimile l'intero scenario della vita di Gesù: l'annuncio dei profeti, la sua nascita nella grotta di Betlemme, la presentazione al tempio e il battesimo nel Giordano, le tentazioni nel deserto, la chiamata dei discepoli, l'ultima cena, la tentazione al monte degli ulivi fino alla sua morte con la crocifissione e la sua risurrezione. Non il classico presepe, ma un moderno mezzo di evangelizzazione come messaggio d'amore e riscoperta della fede. Ingresso libero: le offerte saranno devolute in beneficenza. Orari di apertura: 8, 11 e 18 dicembre, dal 25 dicembre all’8 gennaio tutti i giorni (chiuso il 31 dicembre); 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio dalle 14 alle 18 (aperto su prenotazione sino al periodo pasquale). Per informazioni: www.presepiodueville.it - info@presepiodueville.it. Per le comitive è consigliata la prenotazione: 333.2353279 (possibile anche in orari/giorni diversi dal programma).

ELENCO PRESEPI