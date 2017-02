"Eva Evoluta": le donne nei periodici tra '800-'900 a Bassano del Grappa

Dall'11 febbraio all'11 marzo si potrà visitare la mostra "Eva Evoluta", la condizione femminile raccontata dai periodici tra ’800 e ‘900, presso la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in Galleria Ragazzi del '99. In attesa della Festa della Donna, sarà una preziosa occasione per riscoprire il percorso storico intrapreso dal genere femminile per raggiungere il suo riscatto sociale. Attraverso il materiale conservato nei depositi della biblioteca, vengono presentate le principali tematiche toccate dalle pubblicazioni periodiche del tempo: l’attualità, la moda, l’ideale estetico, ma anche le testimonianze delle lotte e delle conquiste per l’emancipazione femminile. Uno dei contributi più importanti della mostra è rappresentato dalla rivista torinese "La Donna", supplemento a La Stampa e a La Tribuna, una delle più diffuse riviste rivolte al pubblico femminile di estrazione borghese, in attività dal 1905 al 1968. I suoi contenuti toccavano non solo la cura della casa e del corpo, la bellezza e l’abbigliamento, ma anche articoli di cultura, società e sport. La mostra inoltre comprende approfondimenti “in rosa” provenienti da periodici non femminili, come La domenica del Corriere e La lettura, e un interessante spaccato sulla moda femminile nel bassanese tra ‘800 e ‘900, ripercorso grazie alle immagini dell’archivio fotografico del Museo Civico. In affiancamento all'esposizione, aperta negli orari di apertura al pubblico della biblioteca, sarà disponibile una ricca bibliografia tematica per soddisfare la curiosità degli utenti che vorranno approfondire l’argomento. Info: Biblioteca Civica 0424.519920.

