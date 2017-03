"Esistere nel Colore, la Dolcezza dell'Armonia": incontri e dialoghi sull'affresco con Lorena Ulpiani

Dalla personale in Villa Thiene, le opere di Lorena Ulpiani artista patavina, vengono ospitate fino al 15 marzo prossimo in terra di Vicenza, precisamente in HANDS, contrà Ss. Apostoli, 29. In questi giorni Lorena Ulpiani condurrà incontri d'arte e scienza, dialoghi sull'affresco, e performance come è nello spirito di HANDS luogo del "fare" arte. Ulteriori info con date e argomenti specifici degli incontri li troverete nei post dei prossimi giorni su: profilo Hands di Manuela Veronesi profilo Lorena Ulpiani - Astratto geometrico www.lorenaulpiani.it Gruppo di ricerca arte-quantistica: 99quanti@gmail.com. Aperture straordinarie domenica pomeriggio 5 e 12 marzo dalle 16 alle 19. Per informazioni: 335.7956569 - 348.2617540.

