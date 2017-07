"Epifanie Argot: Visioni di Futuro tra Passato e Presente" al Politeama di Marostica

Venerdì 28 luglio alle 18 verrà inaugurata la mostra di arte contemporanea "Epifanie Argot: Visioni di Futuro tra Passato e Presente" al Ridotto del Teatro Politeana di Marostica in via Monte Grappa 25 per celebrare i 30 anni di Argot, storica struttura di produzione teatrale. Ideatore del progetto Maurizio Panici, regista della Partita a Scacchi. Allestimento e gestione a cura dell’Associazione Teatris.

All’interno del percorso "Aspettando il Teatro" e in occasione della restituzione alla cittadinanza del Ridotto del Politeama, l'esposizione, visitabile dal 28 luglio al 30 settembre, inaugura il foyer del monumento cittadino restaurato con opere di Arnaldo Pomodoro, Michele Ciacciofera, Tiziano Fario, Marco Delogu, Massimo Achilli e molti altri, fra fotografia, video, scultura ed illustrazioni. La visita alla mostra sarà l’occasione per fare il punto sul presente e il futuro del Teatro Politeama. Ingresso gratuito.

EPIFANIE. Il progetto è pensato per essere un corpus multidisciplinare e multimediale in cui le arti plastiche, figurative, letterarie, audiovisive interagiscono con la storia e la tradizione sia teatrale sia delle arti performative attraverso la trentennale esperienza artistica e produttiva di Argot. Nella seducente e particolare architettura del Teatro Politeama, il percorso di visita sarà come un "bosco" attraversato da

sentieri fatti di oggetti, ritratti, figure e ombre.

ORARI DI APERTURA: sabato, domenica e festivi: 10-12/15-18. Altri orari su prenotazione

INFORMAZIONI: associazioneteatris@gmail.com - 333.7857208.

ELENCO MOSTRE