"Ephemeral Paintings" con l'artista Christian Jaccard a Vicenza

In occasione della "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma), martedì 4 aprile alle 18 presso Palazzo Valmarana di Vicenza in corso Fogazzaro 16 si terrà l'incontro "Ephemeral Paintings" (in italiano "Dipinti Effimeri") con l'artista Christian Jaccard insieme al curatore Giovanni Joppolo. L'evento collaterale è inserito nell'ambito della mostra "2010-2015. Notes on Italian Videoart". Mercoledì 12 aprile alle 21 saranno presenti per "Art Zone" gli artisti Flavio Favelli, Elena Mazzi, Christian Jaccard, Diego Perrone, Yuri Ancarani e Luigi Ontani. La rassegna cinematografica è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Media Partner : RAI Cinema , Il Giornale Di Vicenza, Radio Vicenza. Entrata libera. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggio.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it.

ELENCO MOSTRE