Domenica al museo: ingresso gratuito alle mostre con attività creative per famiglie e pubblici di ogni età

Tre mostre e iniziative culturali e creative che coinvolgono famiglie e pubblici di tutte le età. Domenica 2 dicembre, prima domenica del mese, torna la gratuità alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari con una proposta variegata per il fine settimana a conferma della vocazione delle Gallerie d’Italia di essere luogo culturale che fa dialogare arti e linguaggi diversi: dalle stupende ceramiche attiche e magnogreche, ai capolavori del Settecento veneto, alle fotografie della Dolce Vita, alle opere provocatorie di artiste e fotografi di oggi.

L’ospite di eccezione in questo periodo è la straordinaria Madonna con Santi di Giambattista Tiepolo proveniente dal Museo Pushkin nell’ambito della mostra Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i capolavori dal Museo Pushkin di Mosca. Il capolavoro accoglie i visitatori in un allestimento creato nello spazio ideale della “sala delle muse” del magnifico palazzo barocco. Il percorso della mostra, che si snoda fra Palazzo Chiericati e le Gallerie, presenta a Palazzo Leoni Montanari le opere del Settecento veneto – dal Guardi al Longhi – riallestite in un trionfo di immagini e colori che immerge nello spirito dell’ultima e straordinaria stagione della Serenissima.

Al secondo piano prosegue la mostra Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi, un itinerario emozionante con fotografie in bianco e nero, filmati, riviste d’epoca e lavori di artisti contemporanei sulle potenzialità e i rischi legati alle manipolazioni delle immagini.

Terza esposizione in corso La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia, un racconto visivo ed emozionale attraverso i vasi della collezione attica e magnogreca di Intesa Sanpaolo.

Le attività collaterali del fine settimana spaziano fra le diverse proposte espositive, con visite guidate alle mostre, attività creative per famiglie, e un originale set cinematografico con oggetti d’epoca.

Sabato 1 dicembre alle 10 e alle 17 una proposta dedicata alle famiglie per trascorrere alcune ore divertendosi e creando insieme. Dal selfie alla risata, dalla curiosità alla narrazione, Ritrovarsi in un’immagine… propone quattro opere da scoprire, giocando con il proprio smartphone, per comporre un fantasioso puzzle di immagini.

Alle 16.30 I segreti d’amore, visita guidata tematica che narra le storie d’amore dolci, amare o acerbe, sbocciate d’improvviso in luoghi e in tempi diversi, dall’antica Grecia alle metropoli del nostro tempo in un dialogo virtuoso fra l’arte fotografica e le opere di Palazzo Leoni Montanari.

Alle 17 in occasione della mostra Il Trionfo del colore viene proposta la passeggiata d’arte Dialoghi in blu: un racconto fra erudizione e fede dedicato al capolavoro del Settecento ospite alle Gallerie: la Madonna con Santi del Tiepolo proveniente dal museo Pushkin.

Domenica 2 dicembre alle 10 e alle 17 viene riproposta l’attività per famiglie Ritrovarsi in una immagine con un gioco in autonomia fra smartphone e opere d’arte.

Alle 11 prende avvio una nuova proposta dedicata alla mostra sul Settecento veneto: Nella bottega del caffè. Un percorso sensoriale, fra profumi e spezie del Settecento veneziano, che si snoda fra immagini, essenze e gusto facendo assaporare un’epoca attraverso i suoi capolavori.

Alle 16 Non scordarti di me. Photo, drink & shot, una visita teatralizzata alla mostra con un angolo fotografico in cui ritrarsi con oggetti e accessori vintage per una giocosa istantanea ricordo.

Infine, alle 17 una proposta di visita tematica: Venezia. Molti volti di una città, un nuovo percorso che spazia dalla società, alle innovazioni, al pensiero spirituale del Sei e Settecento attraverso gli sguardi del Tiepolo, del Canaletto, del Guardi e del Longhi.

Informazioni e prenotazioni

Le visite guidate prevedono 3 euro a persona (con biglietto d'ingresso gratuito).

I laboratori prevedono 5 euro a persona (con biglietto d'ingresso gratuito).

Prenotazione consigliata al Numero verde 800.578875

informazioni@palazzomontanari. com

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari

Contra’ Santa Corona, 25

36100 Vicenza

www.gallerieditalia.com

da martedì a domenica

dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30)