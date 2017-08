Domenica gratuita alle Gallerie d'Italia: "Illustrissimo" di Noma Bar e guida weekend 4 - 6 agosto

TUTI I MUSEI GRATUITI APERTI A VICENZA PER LA PRIMA DOMENICA DEL MESE 6 AGOSTO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO 2017 ALLE GALLERIE D'ITALIA

Domenica 6 agosto le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, nelle sedi di Milano, Vicenza e Napoli, apriraranno le porte gratuitamente al pubblico, per permettere ad un maggior numero di visitatori di poter usufruire di un ampio patrimonio culturale.

#DOMENICALMUSEO. Le Gallerie d’Italia, pur trattandosi di una realtà privata, hanno scelto di aderire all’iniziativa #domenicalmuseo promossa dal MiBACT, che prevede la gratuità di tutti i luoghi della cultura statali (dai musei alle gallerie d'arte fino agli scavi archeologici) nella prima domenica di ogni mese per tutto il 2017 fino a dicembre.

LABORATORI + ATTIVITA' + ILLUSTRISSIMO. Per l’occasione, a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza è previsto un articolato programma di iniziative, con laboratori, visite guidate e “Assaggi d’arte”, con particolare attenzione alla mostra "Illustrissimo" di Noma Bar, che terminerà il prossimo 20 agosto.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' PROPOSTE PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO:

VENERDI' 4 AGOSTO

ore 20.30 - Durata 20 minuti - Assaggi d’arte e musica "OpeNights 2017" - A tu per tu con un’opera: Lezione di clavicembalo Passione musicale al tempo di Pietro Longhi. Lettura creativa di un dipinto

ore 21.15 - Durata 90 minuti - Concerto Roberto Zanisi, bouzuki e cumbus - Bradipo Tridattilo - Un one-man-show con strumenti a corda appartenenti alla tradizione trattatati con spirito e tecniche eterodosse. Istanbul e Atene viste come moderne metropoli - Ingresso a pagamento: euro 10 (assaggi d’arte euro 5 e concerto euro 5) - Società del Quartetto Vicenza

SABATO 5 AGOSTO

ore 11.00 / 12.00 / 16.00 - Durata 20 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - Visita guidata alla mostra per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali - Attività gratuita con biglietto ingresso - Per tutti

ore 11.00 e 17.00 - Durata 30 minuti - "Arte in Gocce Mito" e "Memoria tra le ceramiche attiche e magnogreche realtà simbolica di antichi miti" - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi

ore 16.30 - Durata 60 minuti - Laboratorio Illustrissimo Noma Bar - Figure e controfigure Ispirarsi alle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso - Costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, dedicato a persone di ogni età. Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per adulti e ragazzi.

ore 17.00 - Durata 45 minuti - Itinerario tematico Illustrissimo Noma Bar - "A proposito di Noma - Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar" senza fermarsi alla dimensione istantanea del messaggio visivo, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo) - Ingresso a pagamento: 3 euro + biglietto d’ingresso - Per tutti.

DOMENICA 6 AGOSTO dalle 10.00 alle 18.00 - #domenicalmuseo - Ingresso omaggio in concomitanza con l’iniziativa del MiBAC

dalle 10.00 alle 17.00 - Laboratorio: Cortile in festa. Volti e ritratti Scoprire le opere d’arte custodite a Palazzo Leoni Montanari e dipingere ad acquerello le proprie impressioni ed emozioni. Una tavolozza piena di colori, qualche cartoncino speciale e tanta voglia di esprimersi in modo creativo e gioioso nella Loggia di Ercole, in compagnia della sognante Proserpina - 5 euro

ore 11.00 - ore 12.00 - ore 16.00 - Itinerario tematico: Illustrissimo. Noma Bar Visita guidata alla mostra dell’istruttatore internazionale per cogliere il suono interiore di un linguaggio dai tratti essenziali - Ingresso gratuito

ore 11.00 - ore 17.00 - Arte in gocce: Mito e memoria Tra le ceramiche attiche e magnogreche realtà simbolica di antichi miti - 3 euro

ore 16.30 - Laboratorio: Illustrissimo. Noma Bar - Costruzione di creature immaginarie, frutto di fantasiose combinazioni, a partire dalle spiritose e impossibili figure di Noma Bar, per ideare un originale manufatto con carte colorate e materiali di riuso - 3 euro

ore 17.00 - Assaggi d’arte: L’arte della veduta nel Settecento Passeggiata museale con degustazione di dolcetti della tradizione veneta, alla scoperta del mito del viaggio nella cultura veneta, da Marco Polo a Pietro Querini, passando per il vicentino Antonio Pigafetta. Venezia e Vicenza come luogo di incontro e di continua interazione tra varie comunità etniche, dove la diversità delle tradizioni culturali diventa una grande risorsa creativa anche nell’arte pittorica e culinaria - 5 euro

ore 17.00 - Itinerario tematico: A proposito di Noma - Scoprire il fascino essenziale delle opere di Noma Bar, nell’ambito della mostra Illustrissimo Noma Bar, creando confronti con alcuni artisti e scrittori del Novecento (e non solo).

