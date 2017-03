Domenica gratis a Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico e Museo Risorgimento

Dopo il grande successo di presenze domenica 5 febbraio, torna l'iniziativa di promozione artistica-culturale anche domenica 5 marzo con la posibilità di entrare gratuitamente per l'intera giornata nelle sedi di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico a Vicenza oltre che al Museo del Risorgimento e della Resistenza, in cui si potrà accedere senza pagara in tutte le giornate di apertura dal 2 gennaio. L'evento si ripeterà anche per le successive domeniche del 2017 a ingresso gratuito: 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre. Anche nel corso della seconda domenica di apertura gratuita i visitatori avranno l'opportunità di avere una guida d'eccezione al nuovo allestimento dell'Ala Novecentesca. Il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci sarà presente a Palazzo Chiericati il 5 marzo dalle 10 alle 12 con una visita collettiva ad ogni ora. Visto che per il weekend si preannucia un tempo instabile, Bulgarini invita tutti al museo direttamente dal suo profilo facebook: "Anche se il tempo fuori é brutto, nei musei si respira la vera bellezza! Vi aspetto a Palazzo Chiericati: domenica mattina vi guido alla scoperta del nuovo allestimento alle 10, alle 11, alle 12."

Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti con i consueti orari dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30): l'accesso sarà possibile fino alla capienza massima consentita. A Palazzo Chiericati si potrà visitare gratuitamente anche la mostra "Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra" al piano interrato. Il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30). I visitatori si potranno presentare direttamente alla singole sedi museali. Tra le nuove iniziative promosse dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza è prevista l'apertura serale di Palazzo Chiericati il terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24, a partire dal 17 febbraio. Le novità dei Musei Civici di Vicenza non finiscono qui: il martedì il biglietto unico avrà un prezzo ridotto; si potrà acquistare un abbonamento annuale per palazzo Chiericati; con un unico biglietto le scuole avranno due ingressi al Chiericati; verrà proposto un nuovo biglietto speciale gruppi per la visita di Olimpico e Chiericati; infine la Chiesa di Santa Corona rimarrà aperta con orario continuato.

ELENCO MOSTRE