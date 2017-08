Domenica gratis a Palazzo Chiericati, Gallerie d'Italia, Museo Naturalistico Archeologico

GUIDA MOSTRE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 4 - 6 LUGLIO

Domenica 6 agosto a Vicenza le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti gratuitamente con il Museo del Risorgimento e della Resistenza (sempre libero) per l'iniziativa #domenicalmuseo del MIBACT, che vede tutti i musei civici, le gallerie statali e gli scavi archeologici nazionali aprire le proprie porte senza ticket di ingresso. Sarà possibile visitare alle mostre allestite nelle varie sedi. L'accesso alle singole sedi sarà garantito fino alla capienza massima consentita.

Info per consultare tutti i luoghi monumentali aperti in Italia: www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1002839395.html

#DOMENICALMUSEO. Ritorna l’appuntamento fisso promosso dal MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) alla prima domenica del mese con l’arte e l’archeologia gratuita per tutti. I vicentini e i turisti potranno così ammirare le bellezze dei musei con lo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale del capoluogo berico.

ORARI DOMENICALI: Pinacoteca di Palazzo Chiericati dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) mentre il Museo Naturalistico Archeologico sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30); le Galerie d'Italiadi Palazzo Leoni Montanari dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30); il Museo del Risorgimento e della Resistenza sarà accessibile gratuitamente: nella sede di villa Guiccioli, infatti, l’ingresso è sempre libero e gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI #DOMENICALMUSEO: 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

ACCESSO PRERENZIALE PER CHI AVESSE IL BIGLIETTO UNICO O ABBONAMENTO PER RESIDENTI. Le persone in possesso del biglietto unico (valido 7 giorni), del biglietto per residenti in città e provincia (valido 30 giorni) o del biglietto singolo per l’ingresso a Palazzo Chiericati, avranno un accesso preferenziale.

INIZIATIVE. Tra le altre nuove iniziative promosse dall'assessorato alla crescita per valorizzare il patrimonio museale cittadino è prevista, inoltre, l'apertura serale di Palazzo Chiericati ogni terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24.

MUSEI E MONUMENTI GRATIS A VICENZA OGNI 1° DOMENICA AL MESE PER TUTTO IL 2017:

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - Contrà Santa Corona, 25 - Vicenza - Orari estivi normali: da martedì a domenica dalle 10,00 alle 18,00 (ultimo ingresso 17,30) - Senza prenotazione - Chiuso il lunedì - Aperture straordinarie: lunedì 14 e martedì 15 agosto

Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza - Viale Dieci Giugno, 115 - Vicenza - Orari estivi normali: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 14.00 (ultima entrata 13.30) - Ingresso sempre gratuito senza prenotazione - Chiuso il lunedì - Aperture straordinarie: lunedì 14 e martedì 15 agosto

Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza - Contra' Santa Corona 4 - Vicenza - Orari estivi normali: da martedì a domenica 10.00 - 14.00 (ultimo ingresso 13.30) - Senza prenotazione - Chiuso il lunedì - Aperture straordinarie: lunedì 14 e martedì 15 agosto

Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati Piazza Matteotti, 37/39 - Vicenza - Orari estivi normali: da martedì a domenica 10.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Senza Prenotazione - Chiuso il lunedì - Aperture straordinarie: lunedì 14 e martedì 15 agosto

LE MOSTRE DA VISITARE A VICENZA:

FUORI CENTRO: Nei sotterranei del Chiericati "Underground", la mostra fotografica “FuoriCentro” proporrà le immagini realizzate da Rocco Rorandelli del collettivo TerraProject, Lavinia Parlamenti, Andrea e Magda nell’ambito del primo progetto di studio fotografico dedicato all’analisi dell’area urbana industriale di Vicenza Ovest. Il progetto è ideato e realizzato dal Centro di cultura fotografica di Vicenza, associazione culturale, in collaborazione con Unione Collector, luogo e progetto di produzione culturale di Tipografia Unione, e con il sostegno e la collaborazione dell’assessorato alla crescita del Comune di Vicenza. La mostra, che presenta oltre 50 immagini in uno spazio di 6 sale, sarà visitabile fino a domenica 24 settembre (ad agosto dalle 10 alle 18, a settembre dalle 9 alle 17). Per ulteriori informazioni: www.centroculturafotografica.org e http://www.museicivicivicenza.it/it/.

LEGUMI & LEGAMI TRA NATURA ARCHEOLOGIA E STORIA. Fino al 24 settembre si potrà vedere la mostra “Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia”, dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia che vede le varietà locali venire affiancate, dal XVI secolo, da quelle provenienti dalle Americhe. Inoltre sarà possibile osservare due interessanti novità inserite nell'orto romano del museo. Si tratta di due insect hotel e di una bat box. Le prime sono casette in cui gli insetti possano rifugiarsi e riprodursi. Si tratta di un esempio di iniziativa a sostegno della biodiversità messa in crisi dall'utilizzo di pesticidi. La bat box, invece, è un rifugio in cui i pipistrelli troveranno un luogo sicuro per dormire durante il giorno e riprodursi. I chirotteri, nella cui dieta sono comprese le zanzare, sono uno strumento ecocompatibile di lotta biologica e di controllo della proliferazione di questi insetti estivi.

LE AMBRE DELLA PRINCIPESSA. Fino al 7 gennaio 2018 si potrà visitare la mostra "Le Ambre della Principessa: Storie e Archeologia dall’Antica Terra di Puglia" presso le Gallerie d'Italia a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza per la rassegna "Il Tempio Antico". In esposizione il corredo funerario di una principessa apula con preziosi ornamenti oltre a vasi antichi.

ELENCO MOSTRE