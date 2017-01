Disegni di Luigi Carron sugli animali come compagni di vita a Marostica

EPIFANIA A MAROSTICA

Venerdì 6 gennaio alle 17 nell'ambito della mostra "Cielo e Terra in Luigi Carron" al Castello Inferiore di Mrostica in piazza Castello è in programma un’iniziativa che ha lo scopo di unire grandi e piccini accomunati dall’amore per l’arte e la natura. Si potranno visionari nuovi disegni dell’artista dedicati agli animali pensati come compagni di vita. Saranno letti alcuni brani di Luigi Carron e altri autori riguardanti il rapporto affettivo tra uomo e natura, rapporto che ha origine nello stesso luogo ideale da cui nasce l’ispirazione artistica. L’incontro sarà anche occasione per condividere idee e esperienze, mentre adulti e bambini potranno disegnare attorno al grande tavolo con le tecniche ispirate dagli insegnamenti di Luigi Carron. Sabato 7 gennaio alle 17.30 ci sarà il finissage dell'esposizione "Pensando al Futuro" con un confronto tra curatori, familiari e tutti gli interessati per raccogliere suggerimenti su come aprire una strada verso il futuro.

