"Dimensioni Espressive": biennale degli studenti al Castello Inferiore di Marostica

Sabato 14 gennaio alle 11.30 sarà inaugurata la mostra "Dimensioni Espressive" per la XVIII edizione della biennale degli studenti al Castello Inferiore di Marostica in piazza Castello insieme alle opere di Piero Conz e alcuni origami giapponesi. Durante l'inaugurazione interverrano Prisca Crestani, Iride Missaggia, Maria Angela Cuman e Piero Conz. L'esposizione è curata da Leda Cogo, Ruggero Cortese e Manuela Mocellin, è il risultato di percorsi culturali e laboratoriali seguiti dagli studenti in ambito scolastico, che hanno coinvolto diverse discipline e tematiche, fra le quali “Prospero Alpini e l’hortus simplicium”, la via della seta, l’educazione alimentare, l’ambiente, “L’Arcimboldo”. Valorizzare i processi evolutivi, le dinamiche espressive e creative, lo sviluppo cognitivo e la relazione fra gli allievi è infatti uno degli obiettivi di questa ricerca, che si è sviluppata su diversi fronti: storico, scientifico, tecnico, grafico-pittorico, linguistico, musicale e coreografico. I ragazzi sono stati così chiamati a rappresentare la realtà o il mondo fantastico, attraverso la loro creatività e con diversi mezzi. Per riflettere sul tema dell’ambiente sono esposti anche alcuni quadri dell’artista Piero Conz dallo stile raffinato ed essenziale, con cui plasma l'ambiente con le sue pennellate in un viaggio dei sentimenti, trasformando la forza della natura in un percorso esistenziale, dove la gioia, l'inquietudine e il dubbio testimoniano una faticosa introspezione di vicende e di destini. Un’opera è stata inoltre donata dall’autore all’UCIIM per sostenere la scuola primaria di Afagnan in Togo.

Per rafforzare l’incontro con altre culture, Ruriko Nakano, originaria di Tendo, città gemellata da 28 anni con la Città di Marostica, propone sabato 14 gennaio e sabato 28 gennaio dalle 16 alle 18 una dimostrazione di origami, che sarà riproposta anche in alcune classi, per favorire la manualità degli allievi e avvicinarli alla cultura giapponese. L' immagine della mostra è rappresentata dal significativo disegno di Marco Migliorini “Solidarietà per la pace”, che ha partecipato all’iniziativa del Lions Club di Marostica, “Un poster per la Pace”. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura di Marostica e organizzata da UCIIM, Istituto Comprensivo Scolastico e Consulta fra le associazioni culturali di Marostica. L'esposizione sarà visitabile fino al 29 gennaio tutti i giorni. Orari di apertua: 10-12 e 16-18.

