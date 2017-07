"Delebile": installazione artistica di Armento-Marchiò a "Le Laite" di Conco

Delebile

Viviana Marchiò | Alessandro Armento

a cura di Martina Campese



"Le Laite" di Conco (VI)

Opening 15-07-2017 ore 17.00

All’interno del progetto #1 di 021UP si è lieti di presentare l’installazione “Delebile” del duo Armento-Marchiò, a cura di Martina Campese. L’opera sarà frutto di un periodo di residenza presso "Le Laite", che permetterà agli artisti di entrare in contatto con il luogo e, soprattutto, con i suoi abitanti. La relazione con il contesto è in effetti un elemento imprescindibile per la realizzazione della loro riflessione.

Infatti, gli artisti Viviana Marchiò e Alessandro Armento, porranno l’accento sulla lenta e inesorabile sparizione delle minoranze linguistiche, che può essere attribuita al processo di democratizzazione della comunicazione, al quale gli artisti non conferiscono un giudizio di valore. In questo contesto, la riflessione si traduce in una ricerca sulla lingua Cimbra.

Il concetto di fondo è quindi un’ode all’effimerità della lingua rappresentata dall’impalpabilità delle parole incise e dal suono appena percepibile della loro pronuncia.

Viviana Marchiò e Alessandro Armento vivono e lavorano a Napoli, nel 2016 iniziano una fruttuosa collaborazione, creando il duo ARMENTO MARCHIÒ. Nel marzo 2016 sono stati scelti tra i finalisti del I Edizione del Premio Raffaele Pezzuti per l’Arte con l’opera Il corpo di Napoli; nel novembre 2016, all’interno del ciclo di residenze d’artista promosse dall’Associazione Bienno Borgo degli Artisti, hanno realizzato l’opera Radicarsi per l’omonima esposizione. Dal 2017 entrano a far parte del collettivo artistico DAMP.

La mostra sarà visitabile presso Le Laite di Conco, Monte Cogolin (VI) il sabato e la domenica dal 15 luglio al 25 agosto 2017

Info: martina.campese@gmail.com, armentomarchio@gmail.com

