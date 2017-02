"Dandelion" di Enrico Beretta al Museo Civico di Bassano del Grappa

Dal 21 gennaio al 21 marzo si potraà visitare la mostra "Dandelion" con l'installazione monumentale di Enrico Beretta a Bassano del Grappa presso il chiostro del Museo Civico in piazza Garibaldi 34 in collaborazione con i Musei Biblioteca Archivio e l’assessorato comunale alla cultura. L’opera emblematica del giovane artista si intreccia tematicamente alle collezioni della Sezione Naturalistica e al Museo della Stampa Remondini. Ritagliate da lastre sottili di cor-ten o di acciaio mirror, le lettere dell’alfabeto in carattere di stampa Bodoni compongono il "Dandelion", che per sua definizione è quel piccolo fiore, il "tarassaco", che in un unico soffio riesce a far prendere il volo a tutti i suoi minuscoli pistilli bianchi. Un dandelion monumentale dalla ‘a’ alla ‘z’, dove le lettere tornano ad essere quegli oggetti, che l’antica tradizione tipografica casellava nel ferro e intagliava nelle lastre. Benetta formula un nuovo vocabolario di parole, crea e salda le lettere di ferro, ripetendo quel lavoro manuale e proponendolo ingigantito per offrire al visitatore la possibilità di riformularlo e reinterpretarlo. "Dandelion" arriva in città direttamente da Venezia, in cui è stato esposto in occasione della Biennale Arte. Ingresso libero. Infoline: 0424 519901 - 0424.519904 - museo@comune.bassano.vi.it – www.museibassano.it.

