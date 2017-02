"Creativa Donna 2017": pittura, fotografia e narrativa a Trissino

CREATIVA DONNA - SESTA EDIZIONE - MOSTRA COLLETTIVA il talento e la creatività al femminile 10 - 11 - 12 marzo 2017 L'annuale appuntamento trissinese con la creatività e le donne è arrivato alla sesta edizione "Creativa Donna" è l'evento dedicato alla creatività delle donne che si tiene nel comune di Trissino in provincia di Vicenza. Da sei anni si ripropone con l'esposizione di opere che spaziano in stile, genere, tecniche e, a corollario, appuntamenti quali seminari, incontri con le artiste e rappresentazioni teatrali e concerti; il tutto con un unico filo conduttore: il talento e la personalità al femminile. Nata come manifestazione dedicata alle artiste donne residenti nel comune di Trissino, quest'anno coinvolge anche i comuni limitrofi di Castelgomberto, Brogliano, Cornedo Vicentino, Valdagno e Recoaro Terme. I settori artistici dell'edizione 2017 sono la pittura, la fotografia e la narrativa. Creativa Donna è in primo luogo esposizione artistica con le opere della collettiva che coinvolge sole artiste donne, ma ogni anno propone appuntamenti che vanno oltre per arricchire la tre giorni dell'evento. Si inizia la sera dell'inaugurazione, venerdì 10 marzo, alle ore 20:30 con la presentazione del libro "Una storia quasi perfetta" di Mariapia Veladiano nata a Vicenza, laureata in Filosofia e Teologia, insegnante di lettere per oltre vent'anni e ora preside: collabora con "Repubblica" e con la rivista "Il Regno". Sabato 11 marzo alle ore 20:30 un appuntamento dedicato alla musica si terrà presso l'Aula Magna delle scuole, il concerto "La voce del cuore delle donne e l'Opera Lirica". Sul palcoscenico la soprano Mariarita Schenato, accompagnata dalla pianista Maria Beatrice Boscaro ed il tenore Vittorio Zambon. Mariarita Schenato è una nota musicista veronese, Diplomata al Liceo Classico. Laureata in Pianoforte sotto la guida di Laura Palmieri al Conservatorio "Dall'Abaco" di Verona. E' impegnata in attività didattica nell'insegnamento del Pianoforte, Storia della Musica, Canto, Teoria e Solfeggio. Domenica 12 marzo sono due i seminari in programma. Alle ore 16:00 "I colori in casa" a cura dell'architetto Federica Rigon che introdurrà alla conoscenza dei colori nella progettazione degli interni e al loro effetto nel nostro quotidiano. Federica Rigon è architetto iscritto all'ordine di Vicenza e dal 2006 segue progetti di recupero edilizio e rifacimento di interni con particolare attenzione al design e al dettaglio. Alle ore 17:00 "Un Tocco di Rosa - La donna nella storia dell'Arte" in compagnia della Dott.ssa Silvia Anapoli, storica dell'arte, è operatore bibliotecario per la Cooperativa Sociale Con Te. Ha conseguito la laurea Magistrale in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni artistici e la laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni culturali. E' docente ai seminari "L'interpretazione dell'opera d'arte" e "L'arte in tasca e i dipinti narrati". Collabora alla rivista storica "Archivio". Inoltre è organizzatrice di laboratori artistici per adulti e bambini. Altro appuntamento da non perdere è LO SCAMBIA LIBRI che si terrà in biblioteca sabato 11 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 "Scambia libri Junior" dedicato ai bambini delle scuole primarie; dalle 16.00 alle 18.00 "Scambia libri Senior" dedicato ad adulti. L'obiettivo è quello di condividere un libro, per offrire ad altri la possibilità di arricchirsi delle stesse emozioni o di altre che quel libro ci ha donato. Ogni partecipante è invitato a presentarsi in Biblioteca con un massimo di 3 libri da scambiare con i libri portati da atri lettori. Non è prevista l'eventuale donazione alla biblioteca dei libri. Tre giorni ricchi di appuntamenti e con l'esposizione delle opere di pittura e fotografie delle artiste: Maristella Chiarello, Maria Antonietta Gulla, Daniela Barbalich, Michela Marchiotti, Liliana Lorenzi, Silvye Pieropan, Lorella Faccin, Dragana Maric, Patrizia Matera, Jessica Peruzzo, Nadia Rasia, Michela Campanaro, Elena Rubega, Angela Ceccato, Cinzia Compagnino, Silvia Rancan, Kiara Bettega, Deborah Camposilvan, Morena Cisarni, Anna Bertozzo e Bettina Galiotto con oggetti di design. L'evento è aperto al pubblico, organizzato e promosso dall'assessorato alla cultura e alle pari opportunità del comune di Trissino, in collaborazione con la Biblioteca Civica e la Pro Loco. La manifestazione avrà luogo nei locali adiacenti alla biblioteca civica: Via A. Manzoni 10 - Trissino - Vicenza.

