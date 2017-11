"Carlo Fantauzzi Exhibit" al Qu.Bi.Gallery di Vicenza

Per la prima volta le opere del Maestro Carlo Fantauzzi esposte nella città di Vicenza.

La galleria Qu.Bi. ospiterà una collezione internazionale dell'artista presentata dalla dott.ssa Maria Lucia Ferraguti il giorno 4 novembre ore 18:00, seguirà vernissage con aperivito ed incontro con l’artista.

Solo per chi in possesso del biglietto evenbrite o dell'invito personale, sarà possibile assistere alla performance live dell'artista, trasmessa in diretta live sul profilo ufficiale facebook.

