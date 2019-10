C'era una volta in Villa: famiglie al museo.

Anche quest'anno Villa Valmarana ai Nani aderisce al FAMU, la giornata nazionale della famiglie al Museo! Domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00, le famiglie con bimbi e ragazzi avranno la possibilità di partecipare a giochi all'aria aperta e attività didattiche nelle sale affrescate dai Tiepolo, in una bellissima dimora storica, per una giornata all'insegna del divertimento. Ecco il ricco programma di attività previste: tableau vivant, caccia al tesoro e mappa dell'esploratore distratto. Per info e costi potete consultare il link: https://www.villavalmarana.com/it/famu-vicenza

Villa Valmarana ai Nani è uno splendido sito architettonico e artistico composto da tre edifici e da un grande parco d’epoca. Gli edifici, la Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720), sono infatti circondati da aree verdi disegnate per rispondere a diversi gusti estetici ed esigenze funzionali: si va dal giardino all’italiana con la colombaia e il pozzo, alla passeggiata tra i carpini, alla pagoda nel bosco.

La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 da Giustino Valmarana. La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Tra questi sono riconoscibili alcuni espliciti rinvii al teatro dei burattini e alla commedia dell’arte (il Re, il Soldato, il Dottore, il Cavalier servente, il Turco, il Guardiano del serraglio, ecc.). Si presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Francesco Uliaco e l’ispiratore Giandomenico Tiepolo.

La famiglia Valmarana abita tuttora la Villa, che viene universalmente considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza più alta del genio dei Tiepolo.