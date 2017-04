"Borgo Berga Contro Tutti" e "Nero Cemento" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 21 aprile dalle ore 18.30 alle ore 23 è in programma l'inaugurazione della mostra "Borgo Berga contro tutti" e la presentazione del libro "Nero Cemento" al CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198. L'esposizione "Borgo Berga VS The World", tratta dalle grafiche dell'omonima pagina facebook, riguarderà l'eco mostro cittadino con incalzante ironia. Alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro "Nero Cemento", in cui si racconta che a due passi del centro storico esiste una "Vicenza Oscura", dove episodi surreali e vicende grottesche colorano di mistero il volto delle strade. Le storie di questo romanzo collettivo si mescolano fra di loro, formando una grande zona d'ombra, nella quale il confronto tra individuo e città diventa un conflitto in cui non emergono né vincitori né vinti. Dal decadente centro commerciale al sanatorio abbandonato, dal grigio ecomostro all'antica Basilica, "Nero Cemento" esprime l'inquietudine di personaggi sommersi da un presente industriale e da un destino di cemento, per i quali l'unica via di redenzione è rappresentata dall'affermazione della propria individualità. Autori: Fagarazzi Massimo; Zattera Stefano; Marsiletti Alessandro; Todescato Giovanni; Angeleri Andrea; Raniero Alessia; Oltramari Alessandro; Cason Petra; Balestro Utte; Urru Stefano; Gonzo Paolo; Gobbi Alice; William Conner; Chilese Ester. L'evento è organizzato da "Vicenza si Solleva". Ingresso ibero.

