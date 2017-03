Basilica Palladiana: terrazza, loggia e salone aperti fino a tarda sera

Dal 25 marzo al 25 settembre 2017 la terrazza, la loggia e il salone della Basilica Palladiana di Vicenza in piazza dei Signori saranno aperti e visitabili fino a tarda sera. Da martedì 11 aprile sarà a disposizione il servizio bar sulla terrazza a consumazione facoltativa allestito da "Palladio 9 srl". La pluralità di significati del monumento palladiano dimostra di essere un luogo in cui si concentrano arte, cultura, architettura e il piacere di stare assieme. L'apertura primaverile coincide con l'inaugurazione della mostra "Flow: Arte Contemporanea Italiana e Cinese in Dialogo", il primo evento espositivo del ricchissimo calendario di eventi, che caratterizzeranno la Basilica nei prossimi mesi. Dopo gli appuntamenti del Festival Biblico e di Vicenza Jazz 2017, tra maggio e giugno verrà ospitata "Illustri". A luglio è in programma qualche lavoro nel salone, mentre ad agosto ci sarà l'allestimento della grande mostra monografica dedicata a Van Gogh. Invariati i prezzi dei biglietti con l'introduzione positiva del “ridotto meteo”, che dimezza il costo dell'ingresso in caso di maltempo e conseguente inaccessibilità della terrazza. Verrà riproposto l'abbonamento per l'intera stagione a prezzo agevolato.

ORARI E APERTURE STRAORDINARIE: Loggia, terrazza e salone della Basilica Palladiana saranno visitabili tutti i giorni, eccetto il lunedì, con orario, dal 25 marzo al 30 aprile, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Dall'1 maggio al 25 settembre monumento e bar saranno aperti martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24. Previste aperture straordinarie: lunedì 17, lunedì 24 e martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio, venerdì 2 giugno, lunedì 14 e martedì 15 agosto, venerdì 8 settembre. La terrazza e il bar potranno essere chiusi al pubblico o subire variazioni negli orari di apertura in caso di maltempo o per esigenze organizzative. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura.

