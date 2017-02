"Artigiana Unica": mostra diffusa in 50 negozi del centro storico di Vicenza

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio è in programma a Vicenza la mostra diffusa "Artigiana Unica", riservata alle donne imprenditrici di artigianato artistico; fotografia, grafica ed editoria; complemento d’arredo ed arredamento; genere alimentare; moda e accessori. L'evento coinvolgerà il capoluobo berico con i negozi del centro storico e i luoghi del Palladio insieme a 50 artigiane provenienti da tutta la penisola italiana con 50 prodotti d’eccellenza made in Italy esposti in altrettanti esercizi pubblici. Una sinergia importante tra saper fare artigiano e saper vendere, nata grazie alla partnership intrapresa con entusiasmo dalle principali associazioni dei negozianti del centro di Vicenza: Le Vetrine del Centro Storico di Vicenza, Botteghe di piazza delle Erbe e Le Botteghe Storiche di Vicenza. Le partecipanti si sono iscritte con le auto-candidature fino al 12 gennaio: tutte donne titolari o socie di imprese artigiane con sede in Italia ed associate a CNA fino ad esaurimento posti disponibili, compatibilmente con la coerenza con l’obbiettivo della manifestazione, la completezza della documentazione e la compatibilità nelle location definite nell’area del centro storico del capoluogo berico. Non erano previste quote di partecipazione, ma saranno a carico delle singole imprese partecipanti i costi di spedizione dei prodotti (andata e ritorno) e quelli di assicurazione. L’allestimento dei negozi è stato fatto dal 5 al 9 febbraio. La mostra "Artigiana Unica" è promossa col patrocinio di comune di Vicenza, Provincia di Vicenza, Camera di Commercio e Regione del Veneto, la collaborazione di CNA Veneto e il sostegno di EBAV. La mostra farà da sfondo al Meeting CNA Impresa Donna, appuntamento nazionale annuale in calendario sempre da venerdì 17 a domenica 19 febbraio, che coinvolgerà artigiane e imprenditrici CNA di tutto il territorio nazionale in una 3 giorni di formazione sul “Sistema CNA”, con incontri, workshop, eventi e visite nella città.

