La grande architettura contemporanea di David Chipperfield in Basilica Palladiana

David Chipperfield, uno tra i più grandi e celebrati architetti contemporanei, sarà il protagonista di una mostra organizzata da comune di Vicenza e Abacoarchitettura in Basilica Palladiana dall’11 maggio al 2 settembre 2018. La mostra vicentina aprirà i battenti poco prima dell’inaugurazione della XVI Biennale di Architettura di Venezia, curata dagli architetti irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara (Grafton Architects).

L'architetto sarà a Vicenza mercoledì 24 gennaio alle ore 12 a a Palazzo Chiericati di Vicenza in piazza Matteotti per raccontare in anteprima alla stampa l’idea della mostra e svelare il progetto di allestimento appositamente ideato per il monumento palladiano. L'evento è un ritorno a quasi 12 anni dall'ultima esposizione prima della chiusura della basilica per il restauro, dedicata al duo giapponese Kazuyo Sejima/Ryue Nishizawa.

L'assessorato comunale alla crescita in collaborazione con l’associazione culturale Abacoarchitettura, proporrà dall'11 maggio al 2 settembre 2018 un'esposizione dedicata a David Chipperfield Architects con progetti sviluppati dagli uffici di Londra, Berlino, Milano e Shanghai. Attraverso il “modo scelto per mostrare” intendono proporre una vera e propria esperienza diretta di architettura.

Il ruolo di Vicenza come punto di riferimento internazionale per l’architettura è oramai ampiamente riconosciuto, anche grazie all’opera di istituzioni pubbliche e private che la città ha saputo valorizzare negli ultimi decenni. Questo ritorno consolida una realtà culturale che ha sempre rappresentato uno specifico potenziale di attrazione turistica legato al mondo dell’arte e dell’architettura come manifestazioni manifestazioni dei valori collettivi e scenari della vita quotidiana. La sensibilità e la comprensione delle persone è senza dubbio il risultato del vivere a contatto con il più grande patrimonio di architettura e urbanistica esistente al mondo.

David Chipperfield - La Biennale di Venezia, Common Ground, Biennale Architettura 2012, (Marsilio Editori, pp. 14-15) - La mostra vicentina aprirà i battenti poco prima dell’inaugurazione della XVI Biennale di Architettura di Venezia, curata dagli architetti irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara (Grafton Architects).

Sito dedicato alla mostra: www.chipperfield.abacoarchitettura.org