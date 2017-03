Apertura serale della Basilica Palladiana con terrazza, loggia e salone

Dal 25 marzo al 25 settembre 2017 la terrazza, la loggia e il salone della Basilica Palladiana di Vicenza in piazza dei Signori saranno aperti e visitabili fino a tarda sera. Da martedì 11 aprile sarà a disposizione il servizio bar sulla terrazza a consumazione facoltativa allestito da "Palladio 9 srl". Il monumento palladiano coniugherà arte, cultura, architettura e il piacere di stare insieme. Loggia, terrazza e salone della Basilica Palladiana saranno visitabili tutti i giorni, eccetto il lunedì. La terrazza e il bar potranno essere chiusi al pubblico o subire variazioni negli orari di apertura in caso di maltempo o per esigenze organizzative. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura. Invariati i prezzi dei biglietti e dell'abbonamento stagionale con la novità del "Ridotto Meteo" in caso di maltempo.

ORARI E GIORNI DI APERTURA: dal 25 marzo al 30 aprile, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Dall'1 maggio al 25 settembre monumento e bar saranno aperti martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 all'1 di notte; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

APERTURE STRAORDINARIE: lunedì 17, lunedì 24 e martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio, venerdì 2 giugno, lunedì 14 e martedì 15 agosto, venerdì 8 settembre.

TARIFFE: 2 euro per i vicentini e 4 euro per i visitatori provenienti fuori dalla provincia di Vicenza con l'introduzione positiva del “ridotto meteo”, che dimezza il costo dell'ingresso in caso di maltempo (1 euro euro i vicentini e 2 euro per i visitatori fuori dalla provincia di Vicenza) conseguente inaccessibilità della terrazza. Verrà riproposto l'abbonamento per l'intera stagione a 5 euro. Ingresso a 2 euro per le scolaresche di ogni ordine e grado, senza distinzione di provenienza geografica, mentre i bambini frequentanti i centri estivi di Vicenza pagheranno 1 euro (nel biglietto è compreso anche l'ingresso al Teatro Olimpico e alla Chiesa di Santa Corona). Entreranno gratuitamente i minori fino al compimento di 14 anni di età accompagnati da un familiare maggiorenne; i giornalisti italiani e stranieri con tesserino; le guide turistiche; gli appartenenti alle forze dell'ordine, alla polizia locale e ai vigili del fuoco; le persone con disabilità e loro accompagnatori, i membri dell'Icom (International Council of Museum) e gli accompagnatori di bambini e ragazzi dei centri estivi.

EVENTI IN BASILICA: l'apertura primaverile coinciderà con l'inaugurazione della mostra "Flow: Arte Contemporanea Italiana e Cinese in Dialogo", il primo evento espositivo del ricchissimo calendario di eventi, che caratterizzeranno la Basilica nei prossimi mesi. Dopo gli appuntamenti del Festival Biblico e di Vicenza Jazz 2017, tra maggio e giugno verrà ospitata "Illustri". A luglio è in programma qualche lavoro nel salone, mentre ad agosto ci sarà l'allestimento della grande mostra monografica dedicata a Van Gogh.

INFORMAZIONI: in questo spazio monumentale è possibile accogliere eventi privati: per l'utilizzo esclusivo di terrazza (capienza massima 150 persone), loggia (350 persone), salone al piano nobile (300 persone) e sala Domus Comestabilis (50 persone) è necessario rivolgersi al settore cultura e promozione della crescita (e-mail: basilicapalladiana@comune.vicenza.it - telefono 0444.222122 - fax 0444.222155. Le tariffe e la modulistica sono disponibili alla pagina: www.museicivicivicenza.it/it/other/condizioni.php. Tutte le informazioni sulla Basilica Palladiana sono disponibili sul sito del comune di Vicenza alla scheda: www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/cultur/cultura/basilicapalladiana/

ELENCO MOSTRE