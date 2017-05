Apertura gratuita di Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico

Domenica 7 maggio ritorna l'ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico con l’accesso sarà libero nelle due sedi museali cittadine oltre al Museo del Risorgimento e della Resistenza (sempre gratuito). Il vicesindaco e assessore alla crescita del comune di Vicenza, Jacopo Bulgarini d'Elci, sarà a disposizione a Palazzo Chiericati come guida d'eccezione per il pubblico alle 10, alle 11 e alle 12 circa. Ogni prima domenica del mese per il 2017 ci sarà l’opportunità di visitare gratuitamente per i vicentini e i turisti la pinacoteca di Palazzo Chiericati con le sue mostre temporanee e i reperti storici del Museo Naturalistico Archelogico. Le persone in possesso del biglietto unico (valido 7 giorni), del biglietto per residenti in città e provincia (valido 30 giorni) o del biglietto singolo per l’ingresso a Palazzo Chiericati, avranno un accesso preferenziale.

PALAZZO CHIERICATI: uno scenografico allestimento, in due sale al piano terra e al Chiericati Underground, accoglie "Mondocleto. Il design di Cleto Munari" (fino al 10 giugno). 100 opere raccontano la storia del designer che in 40 anni di attività ha portato il suo marchio e il nome della sua città in giro per il mondo.

MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO: si potrà visitare la mostra “Legumi&Legami tra natura, archeologia e storia”, dedicata alla conoscenza dei numerosi legumi destinati all'alimentazione umana, con le loro virtuose proprietà e la loro storia che vede le varietà locali venire affiancate, dal XVI secolo, da quelle provenienti dalle Americhe. Inoltre, in occasione dell’apertura gratuita, il museo propone una visita interattiva dedicata ai bambini, per scoprire attraversi il gioco il mondo dei legumi: "Gioca e scopri con noi", speciale Legumi&Legami prevede due turni, dalle 14.30 alle 15.30, e dalle 15.45 alle 16.45. La partecipazione prevede un costo di 3 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria a Studio D, 3491364173 (Cinzia) - info@studioarcheologia.it.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA: sarà accessibile gratuitamente domenica 7 maggio nella sede di villa Guiccioli. Sabato 6 maggio alle 10.30 ci sarà la presentazione del libro "Americani in Italia: Nascita di una Superpotenza" con la presenza degli autori Andrea Vollman, Francesco Brazzale e Luigino Caliaro.

PROSSIME APERTURE GRATUITE: Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti gratuitamente anche nei prossimi mesi: il 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre. Tra le altre nuove iniziative promosse dall'assessorato alla crescita per valorizzare il patrimonio museale cittadino è prevista, inoltre, l'apertura serale di Palazzo Chiericati ogni terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24. Per informazioni: www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131

ORARI DI APERTURA: Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16.30) - Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata alle 16.30).

ELENCO MOSTRE