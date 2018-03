Alla scoperta del Castello di Thiene, il fondaco Veneziano tra le colline del Vicentino

Riapre al pubblico la dimora dei 'di Thiene', viaggio nel tempo tra saloni, affreschi, oggetti e un 'frigorifero' del XVI secolo



C'è da scoprire la magia del castello, in particolare quella del Castello di Thiene: dal 18 marzo riparte la stagione turistica e questa maestosa Villa Veneta torna ad aprire i suoi cancelli tutti i giorni (tranne il lunedi) per il piacere di chi la sceglierà come meta di viaggio (è possibile anche dormire in loco). Una visita al Castello di Thiene, con la guida, è un vero salto indietro nel tempo.



"Come si viveva in una dimora del quindicesimo secolo? Quali erano le comodità di allora (che oggi sarebbero definite come scomodità)? Qui ci sono sale che testimoniano perfettamente il susseguirsi degli stili di vita secolo dopo secolo" spiega Francesca di Thiene che con la sua famiglia mantiene la possibilità di fruire al pubblico questa dimora storica di proprietà privata.



Il Castello di Thiene è, dal punto di vista storico ed architettonico, uno straordinario esempio di villa prepalladiana; di li a poco, nel 1500, proprio Andrea Palladio comincerà a progettare le dimore arricchite con i colonnati centrali e le due barchesse laterali. Il Castello ha la peculiarità di associare, in un' unica costruzione dalla pianta a T, le caratteristiche del castello appunto con quelle del palazzo veneziano ed in particolare il cosiddetto fondaco ossia abitazione e luogo di commercio. Interessante la somiglianza del Castello di Thiene con il Fondaco dei Turchi che si affaccia sul Canal Grande a Venezia.



Da scoprire i saloni, il grande porticato, le scuderie ma, se siete fortunati e vi va un esperienza fuori dall'ordinario, potrete provare a richiedere di vistare alcune aree normalmente chiuse al pubblico come le stanze private dove sono conservati oggetti d’uso quotidiano, cappelli, capi di abbigliamento, ombrelli e accessori; oppure l’ala est del Castello, anche questa normalmente chiusa, con due sale di rappresentanza realizzate alla fine del '700, tutta da scoprire.



Richiedendo invece la visita al parco si può accedere a uno dei tre sotterranei realizzati da Francesco Porto, nei primi decenni del XVI secolo per raggiungere più agevolmente le proprietà limitrofe. In questi luoghi si scopre cosa poteva produrre l'ingegno umano: ad esempio la suggestiva la ghiacciaia, una grande cisterna a forma sferica, che serviva per la raccolta e conservazione del ghiaccio anche durante i mesi estivi. Semplificando era il frigorifero in uso a quei tempi.



Come vistare il Castello di Thiene



per singoli (dal 18 marzo 2018 all'8 novembre 2018 compresi): tutti i giorni visita guidata di 50 min. ogni ora dalla alle ore 15.00 alle 17.00; il sabato anche alle 10.00 e alle 11.00 (non serve prenotazione, è sufficiente presentarsi all'ingresso principale del Castello all'orario scelto)

Prezzi: intero 10 euro, ragazzi 12-18 anni 6 euro, ragazzi fino ai 12 anni (non compiuti) gratuito, studenti universitari 8 euro; promozione famiglia 1 (genitori + 1 figlio 12-18 anni): 25,00 euro; promozione famiglia 2 (genitori + 2 figli 12-18 anni): 28,00 euro



gruppi: aperto tutti i giorni su prenotazione (minimo 10 persone) con visita guidata. Prezzi: gruppi fino a 20 persone 10 euro, gruppi oltre le 20 persone 8 euro, studenti in comitiva 6 euro



Giorno di chiusura: lunedì (sempre aperto per i gruppi)



Domenica 29 aprile e martedì 1 maggio 2018 le visite guidate sono sospese e il castello sarà accessibile solo per lo spettacolo per famiglie "Tubib".



Le tariffe indicate sono comprensive del servizio guida. La visita dura circa 50 minuti.



Per i gruppi, sempre con nostra guida interna, solo su prenotazione e con supplemento, è possibile scegliere di visitare anche le aree normalmente chiuse come le camere, le sale dell’ala ovest con il cucinone, il parco e la ghiacciaia.



Per info e prenotazioni:



info@castellodithiene.com

+39 329 8541962



Accessibilità:

Il piano terra della villa, le scuderie e il parco sono interamente accessibili ai diversamente abili. Ci scusiamo ma l'accesso non è invece possibile, al momento, al primo piano.