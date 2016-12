9^ Presepi in Mostra a Lastebasse: tradizioni e novità da tutto il mondo

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Giappone, Perù, Cina sono solo alcuni dei paesi raccontati dalla nona edizione di "Presepi in Mostra" esposti nella sala comunale di Lastebasse in via Roma. La mostra allestita dall’Associazione Culturale “Le Contrade” di Pedemonte ospita infatti numerosi presepi raccolti dai missionari Saveriani di Vicenza nei loro viaggi per il mondo. Molti di questi sono in vendita per sostenere l’attività dei missionari. La mostra si ispira anche alla tradizione con creazioni di artigiani locali e un’atmosfera tipica dei paesi di montagna. All’inaugurazione di domenica 18 dicembre alle 16 saranno le note montane del Coro Stella Alpina di Lavarone a fare da cornice all’evento. La piazza di Lastebasse ospiterà inoltre un mercatino di artigianato locale. Orari di apertura: dal 18 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni: Carotta Tiziano 348.7029035. Visite fuori orario solo su prenotazione. Ingresso libero.

