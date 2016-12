8^ Percorso dei Presepi a Treschè Conca di Roana dalla chiesa alle vie del paese

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

A Treschè Conca di Roana sull’Altopiano di Asiago dal 25 dicembre 2016 fino al 22 gennaio 2017 si rinnova il suggestivo “Percorso dei Presepi" all'ottava edizione. Gli abitanti del paese allestiscono i presepi sulla porta di casa, alle finestre, in giardino, sopra ad un pozzo, su una slitta e se ne trovano in tutte le vie. Per l’occasione verrà stampata un’apposita cartina del paese, da richiedere gratuitamente presso la Pro Loco in piazza Fondi, sulla quale sono indicati con un numero tutti i presepi. La partenza del percorso è fissata alla Chiesa, dove si può ammirare il "Presepio Artistico" indicato con il numero 1. Si prosegue seguendo l’itinerario numerato indicato sulla piantina. Di notte i presepi sono illuminati per rendere ancora più suggestivo il percorso. Orari di apertura: dal 25 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 tutti i giorni. Per infomazioni: 338.1283296. Ingresso libero.

ELENCO PRESEPI