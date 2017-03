8 Marzo: musei gratuiti per le donne a Bassano del Grappa

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, ingresso gratuito alle donne mercoledì 8 marzo al Museo Civico, al Museo della Ceramica G. Roi e al Museo della Stampa Remondini di Bassano del Grappa, come in tutti i musei e luoghi della cultura statali italiani. Anche la visita alla Torre Civica sarà gratuita per il pubblico femminile solo su appuntamento, mentre Palazzo Bonaguro sarà chiuso. Il comune bassanese aderisce così all'iniziativa del ministero di beni culturali e turismo, che quest'anno celebra la Festa della Donna anche con una campagna di comunicazione social e una galleria di donne, che hanno fatto la storia: da Saffo a Jane Burden Morris, da Artemisia Gentileschi a Madame de Stael. Oltre trenta locandine digitali, selezionate dagli storici dell'arte del principali musei italiani, animeranno in questi giorni il profilo Instagram di @Museitaliani fino all'8 marzo. E' stata lanciata la consueta caccia al tesoro digitale, invitando i visitatori a scovare e poi fotografare e postare condividendo con l'hastag #8marzoalmuseo ritratti di donne di tutte le epoche nei dipinti, le sculture, i vasi figurati, arazzi, affreschi di tutte le collezioni museali.

Orari di apertura, indirizzi e contatti:

Museo Civico - Piazza Garibaldi 34 - Bassano del Grappa (0424.519901): aperto dalle 10 alle 19

Museo della Ceramica G. Rois - Via Schiavonetti 7 - Bassano del Grappa presso Palazzo Sturm (0424.524933): aperto 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Museo della Stampa Remondini - Via Schiavonetti 7 - Bassano del Grappa presso Palazzo Sturm 0424.524933): aperto 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Torre Civica - Piazza Garibaldi - Bassano del Grappa (0424.519901): aperta solo su appuntamento

ELENCO MOSTRE