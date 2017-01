"71° Squadriglia Caccia" a Villaverla

In occasione del Centenario della Grande Guerra, il comune di Villaverla e l'Associazione Ricercatori Storici Aereonautica Dogfight presentano la mostra storica dedicata alla "71° Squadriglia Caccia" presso il Museo Forni Hoffman di Villaverla in piazza delle Fornaci 1. Saranno esposti documenti, foto e modelli d'epoca da collezione. 71° Squadriglia del Corpo Militare Aeronautico era uno degli originali squadriglie di caccia dei militari italiani. Fondata a Torino il 30 gennaio 1916 come 2° squadriglia di caccia per combattere nella prima guerra mondiale, lo squadrone è servito fino alla fine della guerra. E 'volato per quasi 3.000 sortite di combattimento in difesa dell''Italia, al costo di sei piloti uccisi, ha segnato 17 vittorie e ha prodotto due assi dai suoi ranghi. Il 15 aprile 1916 la squadra è stata denominata come la Squadriglia 71°. E' stata trasferita a Villaverla il 23 maggio 1916. E 'stato subordinata al 3° Gruppo l'8 luglio 1916. Nel mese di settembre e ottobre 1916, la squadra ha sostenuto la Divisione 45 dell'esercito italiano, proteggendo l'Altopiano di Asiago dagli attacchi nemici. Nel mese di dicembre 1916 l'unità ha cominciato a aggiornare con Nieuport 17s. L'evento è in collaborazione con l'ufficio storico dell''Areonautica Militare Italiana con il supporto degi storici Paolo Varriale e Roberto Gentilli. L'esposizione rimarrà aperta fino al 5 febbraio con ingresso libero. Orari di apertura: tutti i venerdì 15.30-17.30; tutti i sabati 10-12.30 e 15.30-17.30; tutte le domeniche 10-12.30. Per le scuole visite guidate su prenotazione a: info@assdogfight.it - info@comune.villaverla.vi.it.

