30^ Presepe della Santissima Trinità a Schio da Betlemme a Gerusalemme

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA DAL DUOMO A MONTE BERICO

Santissima Trinità è una delle undici parrocchie di Schio: il presepio nasce nel 1986. Il paesaggio si ispira all'affresco del miracolo di San Silvestro, che il pittore toscano Maso di Banco nel 1341 dipinse nella chiesa di Santa Croce a Firenze. Il primo, eseguito in polistirolo, è stato situato nella piazzetta di via dei Tamburini. Per il Natale del 1988 il parroco acquistò numerose statue ed il presepio venne installato nella chiesa. Nel 1999 la costruzione è stata rifatta in legno per festeggiare il Giubileo della Redenzione del 2000. Dieci anni dopo è stato ampliato con un nuovo fondale a parabola, una nuova illuminazione generale più calibrata. Nel cielo sono state inserite 200 fibre ottiche per le stelle, la cometa e la luna; nel laghetto del mulino nove pesciolini rossi. Il presepio è stato completato l'8 dicembre 2010 con il paesaggio di Betlemme a destra, a sinistra il paesaggio di Gerusalemme, e in lontananza l'arco dei monti. Orari di apertura: dall'8 dicembre 2016 fino al 29 gennaio 2017 tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 20. Per informazioni: 0445 524715 - parrocchia@santissimatrinita.it

ELENCO PRESEPI