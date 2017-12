3° Di Carta Papermade: biennale internazionale a Schio

Dal 10 dicembre al 25 marzo Palazzo Fogazzaro di Schio ospiterà 3° Di Carta - Papermade, biennale internazionale delle opere di carta, curata dall’artista Valeria Bertesina, con un'esposizione collettiva, che comprende realizzazioni diverse, come stampe d’arte, libri d’artista e istallazioni. La mostra presenterà opere di artisti provenienti da tutto il mondo (in particolare dal Portogallo) per indagare il concetto sempre più ampio e soggettivo di "casa" e quello correlato di identità personale e collettiva. Inaugurazione sabato 9 dicembre alle 17.30 alla presenza della curatrice e con gli interventi di Chiara Giorgetti, Nuno Canelas, Silveste Pestana, Raul Meel. Ingresso libero.

ESSERA A CASA - THIS IS MY PLACE. Il tema di quest’anno è "Essere a Casa / This is my Place". Un tema attuale e sentito, quando a latitudini diverse ci si interroga sul valore e significato della casa, delle radici, della “patria”. A dimostrazione che il vero posto per tutti è ormai il mondo, che i confini geografici sono sempre più labili e che la vera patria è dove possiamo entrare felicemente in relazione con gli altri, scambiare esperienze, incrociare culture diverse. Casa significa anche ricerca di noi stessi, perché in fondo l’unico posto che conti veramente è dentro di noi come luogo dell’anima, patria delle proprie inquietudini, utopie, desideri: uno spazio indefinito e indefinibile verso cui tornare continuamente e indipendentemente da dove ci si trova ad essere fisicamente in una dimemensione temporale destinata a rimanere per sempre utopica, verso cui è inevitabile tendere.

PATROCINIO DEL CLUB UNESCO. "Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione della biennale, che quest’anno ha avuto anche il patrocinio dei Club Unesco in riconoscimento del suo valore" dichiara l’assessore comunale alla cultura Roberto Polga "con l’onore di avere, tra gli altri, 2 ospiti importanti: Raul Meel, che torna a Schio per la 2° volta alla Biennale e Silvestre Pestana, uno dei più grandi artisti portoghesi”.

ORARI DI APERTURA: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

CONTATTI: Servizio Cultura Comune di Schio 0445.691392 - cultura@comune.schio.vi.it - www.comune.schio.vi.it

INFORMAZIONI: www.facebook.com/dicarta2/ - www.dicartapapermade.wixsite.com/dicartapapermade

