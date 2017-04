21° Mostra scambio di minerali a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO

Domenica 23 aprile alle 8.30 l'Associazione Amici del Museo Zannato organizza in collaborazione con il Sistema Museale Agno-Chiampo la 21° Mostra Scambio di minerali alla Corte delle Filande di Montecchio Maggiore con l'esposizione di numerosi pezzi di mineralogia. Verrà curata una particolare esposizione di campioni di Agate, Calcedoni e Quarzi del territorio vicentino, ma saranno presenti un consistente numero di appassionati e cultori della mineralogia provenienti da varie parti d’Italia, che presenteranno le loro rarità locali ed estere. Per il secondo anno consecutivo, l’associazione ha in programma una promozione speciale per gli studenti delle scuole del Sistema Museale, che consiste nella messa a disposizione gratuita ai giovani visitatori di un campione di minerale o fossile, quale stimolo ad amare di più la natura e il bello. Per genitori e studenti, sarà l’occasione di visitare, sempre gratuitamente, anche il Museo Civico “Zannato” che accoglie ed espone i reperti mineralogici, paleontologici ed archeologici più interessanti del territorio Ovest Vicentino. Ingresso libero. Per informazioni: www.associazioneamicidelmuseozannato.it

MINERALI: dal latino medievale minerale, derivato del francese antico minière, "miniera", sono corpi inorganici e naturali, con una composizione chimica ben definita o variabile in un campo ristretto; essi costituiscono la crosta terrestre e altri corpi celesti. Sono tutti solidi (eccetto il mercurio nativo). Hanno proprietà fisiche e chimiche costanti, che permettono di identificarli e distinguerli gli uni dagli altri. In ambito storico, con l'espressione regno minerale, si indicava l'insieme degli oggetti inanimati, prevalentemente minerali e rocce, in base al Systema Naturae di Linneo. Il termine odierno, inteso correttamente in senso scientifico, è più restrittivo e indica i corpi che presentano una composizione chimica definita o variabile entro i limiti ben precisi imposti dalla stechiometria: essi si presentano quasi sempre sotto forma cristallina, sono solidi a temperatura ambiente (con l'eccezione del mercurio nativo e del ghiaccio) e per lo più inorganici.

ELENCO MOSTRE