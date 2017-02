"2010-2015: Notes on Italian Videoart" a Vicenza

In occasione della "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma), da lunedì 3 a giovedì 13 aprile ci sarà la mostra "2010-2015. Notes on Italian Videoart", curata da Andrea Bruciati presso Palazzo Valmarana di Vicenza in corso Fogazzaro 16. La "Video Art" è una corrente artistica, sorta negli anni intorno al 1970, che si avvale come mezzo espressivo di registrazioni televisive manipolate e montate creativamente. Mercoledì 12 aprile alle 21 è previsto l'appuntamento speciale "Art Zone" con la video arte insieme agli artisti Flavio Favelli, Elena Mazzi, Christian Jaccard, Diego Perrone, Yuri Ancarani e Luigi Ontani. La rassegna cinematografica è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Media Partner : RAI Cinema , Il Giornale Di Vicenza, Radio Vicenza. Entrata libera. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggio.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it.

