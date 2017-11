"200 Anni in Bicicletta" a Palazzo Canonici di Barbarano Vicentino

Fino al 26 novembre a Palazzo Canonici di Barbarano Vicentino si potrà visitare la mostra "200 Anni in Bicicletta" con un'esposizione di bici d'epoca in occasone dell'anniversario delle "due ruote" per l'appuntamento fisso con il "Novembre Culturale 2017". Ingresso libero.

Due secoli di salite, discese, cadute: le biciclette sono entrate negli usi e nei costumi, influenzando la mobilità, ma anche la cultura, diventando oggetto di culto e icona di epoche. La bici ha influenzato la storia e viceversa con la sua evoluzione e il significato, che ha assunto mano a mano nel tempo. Inaugurazione sabato 4 novembre alle 17 con visita guidata e la presenza di ex ciclisti nazionali.

Orari di apertura: lunedì-martedì-giovedì-venerdì 15.30 - 19 / sabato e domenica 9-19.

