"2° Contest SelvArt": simposio di scultura in legno a Mezzaselva di Roana

GUIDA MOSTRE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Dopo il grande successo dello scorso anno, da martedì 25 a sabato 29 luglio nel Parco SelvArt a Mezzaselva di Roana in località Verenetta sull'Altopiano di Asiago, si terrà il "2° Contest SelvArt", simposio di scultura in legno. Cinque giorni di realizzazioni di opere del vivo, che gli artisti proporranno ogni giorno nei boschi naturali della frazione roanese, per un evento unico nel suo genere. Gli scultori potranno dare sfogo alla loro creatività, utilizzando tutto quello che il bosco e la natura possono offrire.

PROGRAMMA. Durante la manifestazione tutti i curiosi, gli appassionati e simpatizzanti potranno vedere la lavorazione, dialogando con gli artisti, che potranno dare sfogo alla loro creatività, utilizzando tutto quello che il bosco e la natura possono offrire. Martedì 25 luglio è prevista l'apertura del contest dalle 14 alle 18. Sabato 29 luglio chiusura del contest con concerto acustico nel parco e rinfresco per tutti i presenti.

ORARI: Martedì 25 luglio: ore 14- 18 (apertura contest) / Mercoledì 26 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Giovedì 27 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Venerdì 28 luglio: ore 9-12 e 14-18 / Sabato 29 luglio: ore 9-12 e 16-18 (chiusura contest). Partecipazione libera.

ELENCO MOSTRE