"1938-1945: la Persecuzione degli Ebrei in Italia" a Villa Tacchi di Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 GENNAIO

Da sabato 28 gennaio a venerdì 17 febbraio a Villa Tacchi di Vicenza in viale della Pace 87 si potrà ammirare la mostra documentaria "1938-1945: la Persecuzione degli Ebrei in Italia" a cura del Centro Culturale Italo-Tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 17-20; sabato e domenica 17-19. Ingresso libero. Per informazioni Centro Culturale Italo-Tedesco: 0444.512516 - info@italotedesco.de.

