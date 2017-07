"1817-2017: Schio:dalla Intitolazione a Città ad oggi" a Palazzo Fogazzaro

Dal 29 giugno al 10 settembre si potrà visitare a Palazzo Fogazzaro di Schio la mostra "1817-2017. Schio: dalla Intitolazione a Città ad oggi" per la ricorrenza dei 200 anni dalla intitolazione di Schio a città, a cura del comune scledense. La mostra ripercorre i momenti più significativi della città negli ultimi due secoli, soffermandosi sull'origine dello stemma e del nome attraverso i documenti esposti, che ne raccontano la storia. Ingresso gratuito. Orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19.

INFOGRAFICA. Una infografica accompagnerà il visitatore lungo lo scorrere del tempo, sostando nelle pietre miliari di Schio: gli anni '60 e 70 dell'800 in cui la città ha un balzo con Alessandro Rossi, le nuove istituzioni e l'espansione urbanistica legata alla presenza della fabbrica; il 1917, in cui Schio subisce una modifica e uno sconvolgimento delle funzioni per essere diventata retrovia del fronte della prima Guerra Mondiale; fino ad arrivare ai decenni più recenti, con la realizzazione delle aree industriali e la gestione dei relativi servizi.

LA SERENISSIMA A SCHIO. Sono inoltre esposti, per la prima volta dal 2004, periodo in cui furono restaurati, due dei tre dipinti con i vicari vicentini, che rappresentano il potere della Serenissima a Schio. Hanno grande valore storico perché sono istantanee dell'epoca e documentano l'omaggio rispettoso che Schio rende ai vicari, nonostante nel suo desiderio di indipendenza, soffrisse di essere subordinata alla città di Vicenza.

