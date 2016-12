15^ Mostra di Presepi al Duomo di Castelgomberto

TUTTI I PRESEPI DI VICENZA E PROVINCIA

A Castelgomberto, piccolo paese situato nella Valle dell’Agno, si potrà ammirare la 15^ Mostra di Presepi nel Duomo Santi Pietro e Paolo di Castelgomberto in via Bocca 24. Saranno esposti numerosi capolavori di grandi e piccole dimensioni, realizzati per dall’abilità dei presepisti locali "Gruppo Amici del Presepio", che si impegnano costantemente durante l’anno per proporre nuove meraviglie. All'entrata i visitatori saranno accolti in una magica atmosfera con la vista della sedonda parte del nuovo presepio popolare in costruzione di dimensioni eccezionali, che anno dopo anno verrà sempre più arricchito fino a diventare uno scorcio di vita contadina di un tempo. Orari di apertura: tutti i giorni dal 25 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 e il 14 e 15 gennaio 2017 dalle 14.30 alle 19. Ingresso gratuito. Per informazioni: Mauro 348 3922271 - Antonio 388 6309527 - www.presepi-castelgomberto.vi.it. Visite fuori orario solo su prenotazione.

ELENCO PRESEPI