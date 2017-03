"100 Anni di Strada delle 52 Gallerie": mostra fotografica-storica a Schio

Da domenica 26 marzo a domenica 24 settembre Palazzo Fogazzaro di Schio in via Fratelli Pasini 44 ospiterà la mostra fotografica-storica "100 Anni di Strada delle 52 Gallerie" per celebrare il centenario di questo capolavoro di ingegneria militare, costruito sul Pasubio durante la Grande Guerra. Ogni anno oltre trentacinquemila persone provenienti da tutto il mondo rimangono affascinati dalla bellezza di un itinerario immortale di 6555 metri, scavato la roccia in corrispondenza dei 52 tunnel da Bocchetta Campiglia (1216 metri) nel comune di Valli del Pasubio fino a Porte del Pasubio (1928 metri) con un dislivello complessivo di circa 750 metri. Per riaffermare il legame affettivo che Schio e i paesi delle valli limitrofe hanno con la strada storica, il CAI di Schio si è fatto promotore della mostra, curata da Claudio Rigoni, presso il Comune e l'Unione Montana dei Comuni del Pasubio e dell'Alto Vicentino.

