Mostra “Umoristi a Marostica” - La Gentilezza 49^ rassegna internazionale di grafica umoristica

Apre sabato 27 giugno, alle ore 17.00, la mostra “Umoristi a Marostica”, esposizione dedicata alle migliori opere selezionate della 49^ edizione. Sul tema della “Gentilezza” sono infatti oltre 1000 le opere pervenute di 445 autori di 59 paesi del mondo: un successo al quale Gruppo Grafico Marosticense, con la Città di Marostica, non ha voluto far mancare una vera e propria esposizione, nonostante i limiti imposti dall’emergenza, che ne ha posticipato l’apertura.

La mostra, visitabile fino al 19 luglio nelle sale del Castello Inferiore, è aperta al pubblico dal giovedì alla domenica con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ma è stato predisposto anche un innovativo tour virtuale disponibile sul canale YouTube del Comune di Marostica e sul sito www.umoristimarostica.it.

Per la premiazione ufficiale dei vincitori di questa edizione, comunque già annunciati, si dovrà aspettare il 2021, con una mostra storica dei protagonisti delle 49 edizioni, in attesa di festeggiare il cinquantesimo del concorso.

“Anche in questo anno memorabile segnato dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo, il concorso non si è fermato, superando, come sempre, ogni barriera sociale, culturale, geografica e politica” scrive il Gruppo Grafico Marosticense “Confidiamo che la volontà di condividere idee, segni, riflessioni con il sorriso sulle labbra possa essere un motivo per ripartire assieme, per ritrovarci e per tornare ad una dimensione umana e sociale”.

“In un periodo complicato e pieno di contraddizioni, il concorso Umoristi a Marostica rappresenta ancora una volta per gli autori e per il pubblico una occasione di riflessione sui valori della vita e dei rapporti umani” commenta Marialuisa Burei, consigliere delegato del Comune di Marostica per il concorso “Il tema della Gentilezza infatti è stato approfondito in diversi modi dalla sensibilità dei disegnatori che con leggerezza ed, insieme, lucidità hanno portato una ventata di poesia in questo mondo della cultura oggi così in crisi nella ricerca degli spazi di espressione. Dall’altro canto, gli appassionati potranno godere della sottile ironia di queste opere, molto lontane dal clima urlato di questi giorni”.

Oltre alle opere vincitrici e segnalate ed una selezione di circa un centinaio di lavori, la mostra “Umoristi a Marostica 2020” vanta un Salone d’Autore dedicato a Constantin Sunnerberg, (in arte Cost.) raffinato illustratore e vignettista di origine russa ma belga di adozione, che ha presieduto la giuria di questa edizione. Si tratta di una delle più grandi personalità del settore, che in breve tempo ha scalato le vette dei più importanti concorsi internazionali.

La giura di “Umoristi a Marostica 2020” è composta da Constantin Sunnerberg (presidente); Alessandro Gatto; Ferruccio Giromini; Maurizio Minoggio; Maria Grazia “Gio” Quaranta; Alessandro Tich; Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank; Comune di Marostica; Gruppo Grafico Marosticense.

“Umoristi a Marostica” è organizzato dal Gruppo Grafico Marosticense in collaborazione con il Comune di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank.

Mostra “Umoristi a Marostica” - La Gentilezza

49^ rassegna internazionale di grafica umoristica

Castello Inferiore – Marostica

27 giugno – 19 luglio 2020

Apertura: giovedì - domenica

9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Ingresso libero