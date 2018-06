Gallerie d'Italia-Palazzo Leoni Montanari: "Summertime" mostra collettiva di illustrazione dal 13 giugno al 26 agosto

Alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, dal 13 giugno è tempo di Summertime, la mostra collettiva di illustrazione con più di 170 opere di 64 illustratori italiani e internazionali e quattro appuntamenti serali dedicati al calcio, alla musica, al cinema e ai viaggi.

La mostra, realizzata in partnership con l’associazione Illustri e con il patrocinio del Comune di Vicenza, presenta illustrazioni dedicate ai più grandi campioni di calcio, alla reinterpretazione dei grandi classici del cinema, alla musica e ai suoi protagonisti e alle immagini di città e luoghi di tutto il mondo.

Tra gli autori ci sono Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (UK), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì, Mauro Gatti.

Ci saranno i contributi del polacco Bartosz Kosowski con alcuni poster dedicati a film cult, del colombiano Andrés Moncayo con una serie di omaggi al cartone animato Holly e Benji, del ceco Dušan Čežek che metterà in mostra le sue creazioni in pixel; saranno, inoltre, esposte le tavole realizzate da Davide De Cubellis e utilizzate per il visualizing e per la realizzazione de Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson.

Ad arricchire e completare il programma un ciclo di quattro incontri serali (ore 20) dedicati ai temi della mostra, con dibattiti, proiezioni e musica; gli incontri saranno preceduti da happy hour (ore 19).

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Mercoledì 13 giugno - NOTTI MAGICHE

Francesco Poroli, art director di Soccer Illustrated, magazine illustrato dedicato al calcio, Osvaldo Casanova, illustratore di piccole e grandi storie del pallone, e Andrea Ceroni, giornalista sportivo di TvA Vicenza, raccontano con parole e immagini le partite più memorabili del Campionato Mondiale di calcio, i momenti che ne hanno fatto la storia e gli aneddoti più divertenti e meno conosciuti, sui campioni che hanno fatto sognare generazioni di tifosi.

Giovedì 5 luglio - PLAYLIST

Uno dei chitarristi jazz più noti in ambito nazionale, Michele Calgaro si esibirà accompagnato da un reading a tema. La serata nasce in collaborazione con la scuola di musica Thelonious, tra le più importanti del Nord Italia, che ha contribuito alla nascita di importanti formazioni musicali, tra le quali la Jazz Vicenza Orkestra, la Thelorchestra, il coro Gospel Messengers di Cheryl Porter.

Mercoledì 18 luglio - DRIVE IN

Proiezione in anteprima in Italia del documentario “24x36: A Movie About Movie Posters” del 2016 grazie alla collaborazione con FilmRise. Cosa è successo al manifesto illustrato per il cinema, perché è scomparso e cosa lo ha riportato in vita? Il film vede la partecipazione del regista Joe Dante (Gremlins, Salto nel Buio) e di artisti come Roger Kastel, Paul Ainsworth, Laurent Durieux e Orlando Arocena (presente in mostra). La proiezione sarà preceduta da una presentazione di Ale Giorgini, disegnatore che ha esposto alla Hero Complex Gallery di Los Angeles dove è ambientato parte del documentario.

Mercoledì 1 agosto - CLASSE TURISTICA

Vicenza città del Palladio e Patrimonio dell’Umanità Unesco. Da qui parte un viaggio virtuale assieme a Zeppelin, eccellenza della creatività applicata al mondo dell’impresa turistica grazie al lancio, 16 anni fa, delle vacanze in bicicletta, ma anche a piedi, in barca, in minibus e con i mezzi pubblici, all’insegna dello slogan “l’altro viaggiare”. Un reading farà da introduzione a una serata che regalerà suggestioni e tanta voglia di partire.

Informazioni:

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza

Contra’ Santa Corona, 25

dal 13 giugno al 26 agosto 2018

ingresso alla mostra gratuito

da martedì a domenica dalle 10 alle 18 / aperture straordinarie in occasione degli eventi serali

numero verde 800.578875

www.gallerieditalia.com

info@palazzomontanari.com