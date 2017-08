Mostra statica di auto d'epoca e voli in elicottero a Fontanelle di Conco

GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND DI FERRAGOSTO

In occasione della Festa del Ciclamino (12 - 15 agosto) a Fontanelle di Conco, domenica 13 agosto dalle 9 alle 19 ci sarà la "Mostra Statica di Auto d'Epoca" dedicata agli amatori e ai collezionisti del settore. Iscrizione obbligatoria in mattinata per i veicoli storici partecipanti all'esposizione. Ingresso gratuito per il pubblico.

Inoltre martedì 15 agosto sarà possibile effettuare voli in elicottero sull'Altopiano per tutta la giornata.

Dalle ore 19 stand gastronomico aperto con carne alla brace, porchetta allo spiedo e stinco al forno.

Per informazioni contattare il comune di Conco o il numero telefonico 366.6604247.

