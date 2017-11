Mostra Moto Laverda: omaggio allo storico marchio breganzese per San Martino

In occasione dell'Antica Fiera di San Martino a Breganze domenica 12 novembre alle 10 ci sarà la mostra della moto Laverda più conosciute per gli appassionati dello storico marchio breganzese a cura del Moto Club Laverda. Previste anche la benedizione dei mezzi agricoli con gli animali alle 11.30 e la dimostrazione della trebbiatura con esposizione di trattori d'epoca in piazza del Donatore alle 14.30

