Ritorna l'annuale appuntamento con la Mostra Mercato internazionale di orchidee "Giardino Jacquard" giunta alla 14° edizione.

Il 21 e 22 Settembre 2019, in esposizione orchidee rare che potrai anche acquistare dagli espositori internazionali, mercatino, visite giudate e quest'anno in occasione del bicentenario di Alessandro Rossi domenica pomeriggio sarà animato dalla rievocazione storica de "la Schio del Tessitore".

Dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizionioni, Schio ripropone la manifestazione dedicata alle orchidee, piante fiori e bonsai nella magnifica cornice ottocentesca dell’ ex area Lanerossi, del Lanificio Conte e del Giardino Jacquard.

L'appuntamento florovivaistico mette in mostra spettacolari orchidee, con specie e ibridi coltivati da appassionati Veneti, con la possibilità di assistere a lezioni di coltivazione e di incontrare produttori di fama internazionale che presenteranno in esposizione propri esemplari.

Schio è legata storicamente, culturalmente ed economicamente al complesso industriale del Lanificio Rossi, al quale vuole rendere omaggio attraverso l’allestimento della mostra proprio all’interno degli spazi ex industriali, attigui al Giardino Jacquard, del cortile interno della Fabbrica Alta e nell’area espositiva del Lanificio Conte. Verrà inoltre aperta per la prima volta al pubblico la prestigiosa serra che potrà riacquistare il fascino dei tempi passati, grazie a un’esposizione di orchidee.

La mostra di orchidee, diventata punto d’incontro importante per orchidologi italiani e stranieri, ospiterà varietà rare e pregiate che parteciperanno al concorso “Best in show Giardino Jacquard”, con i premi attribuiti dalla giuria dell’Associazione Italiana di Orchidologia. Il Comune di Schio, organizzatore dell’evento, si avvale della collaborazione di varie Associazioni orchidofile, ed è diventato esso stesso socio Istituzionale dell’A.I.O. (Associazione Italiana di Orchidologia) e per dare valenza al mondo associativo.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DELLA MOSTRA 2019

Sabato ore 15,30: Alberto Grossi

"Encyclia & Co. Storia di vecchi e nuovi generi"

Sabato ore 17,30: Marco Motta & Prof. Franco Bruno

" La nuova classificazione del complesso Phalaenopsis tetraspis"

Sabato 21 settembre ore 10,30:

Giudizio in mostra, a seguire quello al tavolo (presumibilmente ore 12,30). Le piante da sottoporre al giudizio al tavolo dovranno essere registrate entro le ore 11 presso il desk di accoglienza.

BICENTENARIO NASCITA DI ALESSANDRO ROSSI

Questa edizione sarà improntata alla celebrazione del bicentenario della nascita di Alessandro Rossi, attraverso una rievocazione storica che ricordi la donazione della statua “il Tessitore” che Alessandro Rossi fece ai suoi operai il 21 settembre 1879; per molti anni, a ricordo di tale evento, si tenne infatti una festa.

La rievocazione intende proporre un evento a forte impatto emozionale, in cui saranno protagonisti della rievocazione gruppi nati dall'opera dell'imprenditore. Vale la pena di segnalare che si tratta di una delle poche ricostruzioni dedicate al ‘900 in Italia.

Sarà inoltre realizzata una mostra dal titolo “Le ferrovie nell'Alto Vicentino tra il 1872 e il 1940” che illustrerà attraverso foto e documenti storici lo sviluppo della rete ferroviaria: fu grazie all'iniziativa di Alessandro Rossi che venne realizzata la ferrovia Vicenza - Schio, che si spingeva fino a Torrebelvicino, e promossa la linea che sarebbe arrivata a Piovene e ad Asiago da un lato e ad Arsiero dall'altro. L'esposizione si terrà al Lanificio Conte al 14 al 29 settembre 2019

A completare, visite guidate al Giardino Jacquard riaperto nell'aprile scorso dopo il restauro i giochi e mestieri di una volta.

CELEBRAZIONI PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ALESSANDRO ROSSI

​Lanificio Conte_Spazio Espositivo fino al 29 settembre

mostra “Le ferrovie nell'Alto Vicentino tra il 1872 e il 1940”

a cura dell' Associazione Fermodellisti Alto Vicentino

orari: sab 17-19 e dom 10-12 / 15-19

● Sabato 21 settembre

Lanificio Conte_Spazio Espositivo, ore 9.30-18

“Le ferrovie nell'Alto Vicentino tra il 1872 e il 1940”

Mostra-scambio di modelli, giocattoli, oggettistica e libri a tema ferroviario

a cura dell'Associazione Fermodellisti Alto Vicentino

● Giardino Jacquard​

Domenica 22 settembre

● Centro Storico: ore 16.00 Rievocazione Storica, giochi, letture e mestieri di una volta

● Piazza A. Conte ore 17.00 – 19.00 “A Spasso con A. Rossi. Passeggiata storico-letteraria nella Schio tra '700 e '800”

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

- Sabato 17,30 Prof. Franco Bruno Ordinario di botanica c/o Università La Sapienza di Roma

" Impariamo a coltivare le nostre orchidee conoscendo la loro struttura e come svolgono le loro funzioni". Istruzioni per l'uso sia per principianti che per professionisti.

- Domenica 11,00 Franca Burini (collezionista) "Fuukiran Le Orchidee dei Samurai". Conferenza in esclusiva italiana ed europea. Ci sarà in mostra anche una esposizione di queste piante di cui in Giappone esiste una cultura particolare.

- Domenica ore 14,00 Valerio Guidolin Diflora plant, Azienda di biotecnologia "Il curioso mondo delle piante carnivore " La scienza dietro i meccanismi di cattura e digestione delle prede.

​- Domenica ore 15,30 Marco Tonnarelli (collezionista) "Come coltivo i miei dendrobium". Marco coltiva da oltre vent'anni Dendrobium, un genere molto diversificato di piante e per questo diverse come coltivazione, ne possiede più di 800 specie).

Ingresso gratuito